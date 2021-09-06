Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri KYK yurt başvurusu için gözler gelecek resmi açıklamada! 2021-2022 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru ekranı açıldı mı?
Giriş Tarihi: 6.9.2021 07:06

KYK yurt başvurusu için gözler gelecek resmi açıklamada! 2021-2022 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru ekranı açıldı mı?

KYK yurt başvurusu için gözler gelecek resmi açıklamada! 2021-2022 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru ekranı açıldı mı?

KYK yurt başvuruları için gözler Kredi ve Yurtlar Kurumu’na çevrildi. İlk kez üniversiteye gidecek öğrenciler ile yükseköğretim programını sürdüren ara sınıf öğrencileri yurt başvurusu için gelecek resmi açıklamayı bekliyor. Bilindiği üzere; 5-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurt başvurusu için erişim ekranı da öğrencilere açılmış olacak. Peki; 2021-2022 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak, ücreti ve şartları neler olacak? Gözler Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda!

e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek olan KYK yurt başvuruları için Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. Her yıl YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başvuru ekranının açıldığı bilinirken sonuçların açıklanması ile birlikte "2021-2022 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı hakkında araştırmalar da hız kesmeden sürüyor. Milyonlarca üniversite öğrencisinin merakla beklediği KYK yurt başvurusu hakkındaki son bilgilere bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK yurt başvurularının ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. Her yıl Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından alınıyor.

KYK yurt başvurularının üniversite kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından alınması bekleniyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-Devlet Kapısı üzerinden yapılıyor.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

KESİN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER

1. Öncelik Belgesi (Önceliği Olanlar İçin); Öğrencilerin öncelik durumları, Bakanlığımız tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından doğrulanmaktadır. Doğrulaması yapılamayan öğrencilerin, sonuç ekranında belirtilen belgelerden engel raporunu yurtta kalmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay, diğer öncelik belgelerini ise yurtta kalmaya başladıkları tarihten itibaren en geç 7 gün içinde yerleştirildikleri yurt müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Bakanlığımız tarafından doğrulanamayan belgeyi verilen sürede teslim edemeyen öğrencilerin kayıtları, kayıtlı kaldıkları günlerin bedeli tahsil edilerek yanlış beyandan silinir.

• Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri ile gazi ve gazi çocukları (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınan Seyahat Kartı veya Sosyal Güvenlik Kurumundan ilgili kanun maddelerine göre aylık bağlandığını gösterir belge),

• % 40 ve üzerinde engelli olduğunu beyan eden öğrenciler ( Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor),

• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınacak belge)

• Devlet koruması altında olan öğrenciler (Devlet koruması altında olduklarına dair Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınacak belge veya Mahkeme Kararı)

• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar, (Darüşşafaka Lisesinden alınacak belge)

• Bakanlık tarafından yurtlarda barınmada öncelikli olacak milli sporcu belgesine sahip sporculara ilişkin belirlenen kriterleri taşıyanlar (Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünden alınacak belge/yazı)

•Gönüllü güvenlik korucusu olarak çalışan, çalışırken vefat eden veya emekliye ayrılanların çocukları (Valilikten alınacak belge)

2. 4 adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf yurtta kalmaya başladıkları tarihte,



3. % 40 ve üzeri engelli ebeveyni olanların (Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor). Bakanlık tarafından doğrulanamadığı takdirde yurtta kalmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde,

4. 18 yaşından küçükler için Veli/Vasi İzin Belgesi doldurularak yurtta kalmaya başladıkları tarihte, yerleştirildikleri yurt müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Verilen süre içinde ilgili yurt müdürlüklerine kayıt yaptırmayan öğrenciler, haklarını kaybedeceklerdir.

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KYK yurt başvurusu için gözler gelecek resmi açıklamada! 2021-2022 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru ekranı açıldı mı?
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