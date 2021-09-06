Naby Keita kimdir? Liverpool oyuncusu Naby Keita kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Liverpool Futbol Kulübünde forma giyen Naby Keita'nın memleketi Gine'de esir alındığı haberi sonrasında genç oyuncuya ilişkin detaylar öğrenilmek istenerek Naby Keita kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? soruları üzerinden araştırılmaya başlandı.
Naby Keïta (10 Şubat 1995, Conakry), Gineli millî futbolcudur. Orta saha pozisyonunda görev almakta olup, Premier League takımlarından Liverpool'da forma giymektedir.
RB Leipzig
Kariyerine 2013 yılında Ligue 1 takımlarından FC Istres kulübünde başladı. 2014 yılında Red Bull Salzburg kulübüne katıldı. Avusturya'da gösterdiği performansla Bundesliga takımlarının radarına girdi ve 2016 yaz transfer döneminde RB Leipzig'e transfer oldu.
Liverpool
2017 yaz transfer sezonunda, 2018-2019 sezonu geçerli olmak üzere Premier League takımlarından Liverpool'a 48 milyon Pound bonservis bedeliyle transfer oldu. 2018-19 UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk ayağında FC Porto'ya karşı ilk Avrupa golüne imza attı. Sakatlığından ötürü Şampiyonlar ligi finalinde oynayamadı.
Red Bull Salzburg
Liverpool