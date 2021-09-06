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Giriş Tarihi: 6.9.2021 20:17 Son Güncelleme: 6.9.2021 20:17

Naby Keita kimdir? Liverpool oyuncusu Naby Keita kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Naby Keita kimdir? Liverpool oyuncusu Naby Keita kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool’da forma giyen Naby Keita’nın Gine’de esir alındığına ilişkin yayınlanan son dakika haberlerinin ardından oyuncuya ilişkin bilgiler Naby Keita kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? soruları üzerinden araştırılmaya başlandı. Merak konusu olan Naby Keita kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Liverpool Futbol Kulübünde forma giyen Naby Keita'nın memleketi Gine'de esir alındığı haberi sonrasında genç oyuncuya ilişkin detaylar öğrenilmek istenerek Naby Keita kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? soruları üzerinden araştırılmaya başlandı.

NABY KEİTA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Naby Keïta (10 Şubat 1995, Conakry), Gineli millî futbolcudur. Orta saha pozisyonunda görev almakta olup, Premier League takımlarından Liverpool'da forma giymektedir.

PROFESYONEL KARİYERİ

RB Leipzig

Kariyerine 2013 yılında Ligue 1 takımlarından FC Istres kulübünde başladı. 2014 yılında Red Bull Salzburg kulübüne katıldı. Avusturya'da gösterdiği performansla Bundesliga takımlarının radarına girdi ve 2016 yaz transfer döneminde RB Leipzig'e transfer oldu.

Liverpool

2017 yaz transfer sezonunda, 2018-2019 sezonu geçerli olmak üzere Premier League takımlarından Liverpool'a 48 milyon Pound bonservis bedeliyle transfer oldu. 2018-19 UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk ayağında FC Porto'ya karşı ilk Avrupa golüne imza attı. Sakatlığından ötürü Şampiyonlar ligi finalinde oynayamadı.

BAŞARILARI

Red Bull Salzburg

  • Bundesliga (Avusturya): 2014-15, 2015-16
  • ÖFB-Cup: 2014-15, 2015-16

Liverpool

  • UEFA Şampiyonlar Ligi: 2019

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Naby Keita kimdir? Liverpool oyuncusu Naby Keita kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?
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