Son dakika: Herkes Bustos derken Fenerbahçe’den Angileri atağı! Transferdeki rakip yine aynı...

Samatta, Lemos, Zanka, Thiam, Caner Erkin gibi isimlerle yollaını ayıran ve Min Jae Kim, Burak Kapacak, Çağtay Kurukalıp, Caulker, Max Meyer, Serdar Dursun, Diego Rossi, Mergim Berisha gibi isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, transfer operasyonuna devam ediyor. İspanyol basınından Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran haber geldi.
Vitor Pereira yönetiminde bu sezon oynadığı tüm resmi maçları kazanan Fenerbahçe, bir sol kanat oyuncusu daha transfer etmek istiyor.
Son olarak Portekizli orta saha Miguel Crespo'yu kadrosuna katan Fenerbahçe, transfer döneminin bitmesine kısa süre kala aradığı sol beki Arjantin'de buldu!
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde aynı grupta mücadele edeceği Olympiakos, Fabrizio Angileri için de rakip oldu.
SON DAKİKA: HEM YUNANİSTAN HEM İSPANYA'DAN TEKLİFLER VAR!
Arjantin basını River Plate forması giyen sol kanat Fabrizio Angileri için Olympiakos'un 4 milyon Euro, Getafe'nin 5 milyon Euro, Fenerbahçe'nin ise 6 milyon Euro teklif ettiğini yazdı. River, bu teklifleri kabul etmedi.
1994 doğumlu sol bek Fabrizio Angileri, River Plate takımında forma giyiyor. Fabrizio Angileri, 2019'da Godoy Cruz'dan River Plate takımına transfer olmuştu.
Arjantinli oyuncu Arjantin Süperliga'da 89 maça çıktı ve 3 gol attı. Libertadores'te 28 maça çıkan oyuncunun bir golü var.
Başarılı oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.
Angileri hem sol bek hem de sol açık pozisyonunda oynayabiliyor.