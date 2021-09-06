Son dakika: Herkes Bustos derken Fenerbahçe’den Angileri atağı! Transferdeki rakip yine aynı...

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Arjantin basını River Plate forması giyen sol kanat Fabrizio Angileri için Olympiakos'un 4 milyon Euro, Getafe'nin 5 milyon Euro, Fenerbahçe'nin ise 6 milyon Euro teklif ettiğini yazdı. River, bu teklifleri kabul etmedi.