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Giriş Tarihi: 6.9.2021 12:11 Son Güncelleme: 6.9.2021 12:16

Son dakika: Herkes Bustos derken Fenerbahçe'den Angileri atağı! Transferdeki rakip yine aynı...

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Son dakika: Herkes Bustos derken Fenerbahçe’den Angileri atağı! Transferdeki rakip yine aynı...

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertliler sol kanada Diego Rossi, orta sahaya Max Meyer ve Crespo, forvete ise Berisha'yı transfer etti. Vitor Pereira, defansif yönü güçlü bir sol kanat oyuncusu talep ediyor. Arjantin basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe, Fabrizio Angileri için teklifini yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...

Samatta, Lemos, Zanka, Thiam, Caner Erkin gibi isimlerle yollaını ayıran ve Min Jae Kim, Burak Kapacak, Çağtay Kurukalıp, Caulker, Max Meyer, Serdar Dursun, Diego Rossi, Mergim Berisha gibi isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, transfer operasyonuna devam ediyor. İspanyol basınından Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran haber geldi.

Son dakika: Herkes Bustos derken Fenerbahçe’den Angileri atağı! Transferdeki rakip yine aynı...

Vitor Pereira yönetiminde bu sezon oynadığı tüm resmi maçları kazanan Fenerbahçe, bir sol kanat oyuncusu daha transfer etmek istiyor.

Son dakika: Herkes Bustos derken Fenerbahçe’den Angileri atağı! Transferdeki rakip yine aynı...

Son olarak Portekizli orta saha Miguel Crespo'yu kadrosuna katan Fenerbahçe, transfer döneminin bitmesine kısa süre kala aradığı sol beki Arjantin'de buldu!

Son dakika: Herkes Bustos derken Fenerbahçe’den Angileri atağı! Transferdeki rakip yine aynı...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde aynı grupta mücadele edeceği Olympiakos, Fabrizio Angileri için de rakip oldu.

Son dakika: Herkes Bustos derken Fenerbahçe’den Angileri atağı! Transferdeki rakip yine aynı...

SON DAKİKA: HEM YUNANİSTAN HEM İSPANYA'DAN TEKLİFLER VAR!

Arjantin basını River Plate forması giyen sol kanat Fabrizio Angileri için Olympiakos'un 4 milyon Euro, Getafe'nin 5 milyon Euro, Fenerbahçe'nin ise 6 milyon Euro teklif ettiğini yazdı. River, bu teklifleri kabul etmedi.

Son dakika: Herkes Bustos derken Fenerbahçe’den Angileri atağı! Transferdeki rakip yine aynı...

1994 doğumlu sol bek Fabrizio Angileri, River Plate takımında forma giyiyor. Fabrizio Angileri, 2019'da Godoy Cruz'dan River Plate takımına transfer olmuştu.

Son dakika: Herkes Bustos derken Fenerbahçe’den Angileri atağı! Transferdeki rakip yine aynı...

Arjantinli oyuncu Arjantin Süperliga'da 89 maça çıktı ve 3 gol attı. Libertadores'te 28 maça çıkan oyuncunun bir golü var.

Son dakika: Herkes Bustos derken Fenerbahçe’den Angileri atağı! Transferdeki rakip yine aynı...

Başarılı oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

Son dakika: Herkes Bustos derken Fenerbahçe’den Angileri atağı! Transferdeki rakip yine aynı...

Angileri hem sol bek hem de sol açık pozisyonunda oynayabiliyor.

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Son dakika: Herkes Bustos derken Fenerbahçe'den Angileri atağı! Transferdeki rakip yine aynı...
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