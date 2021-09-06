Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Türkiye erkekler voleybol maçı hangi kanalda? Filenin Efeleri Türkiye Hollanda maçı voleybol saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 6.9.2021 16:41 Son Güncelleme: 6.9.2021 16:42

Türkiye erkekler voleybol maçı hangi kanalda? Filenin Efeleri Türkiye Hollanda maçı voleybol saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye erkekler voleybol maçı hangi kanalda? Filenin Efeleri Türkiye Hollanda maçı voleybol saat kaçta ve hangi kanalda?

Haydi Filenin Efeleri! 3'te 3 yaparak gruptan çıkmayı garantileyen Türkiye, gruptaki dördüncü maçına Hollanda karşısında çıkıyor. 2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda kayıpsız ilerleyen Türkiye, Hollanda'yı da geçerek gruptaki liderliğini pekiştirmek istiyor. Mücadeleye az bir süre kala, Türkiye erkekler voleybol maçı hangi kanalda, şifresiz mi ve saat kaçta konularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Edinilen bilgiye göre, Türkiye erkekler voleybol maçı şifresiz yayınlanacak. Peki, Filenin Efeleri Türkiye Hollanda erkekler voleybol maçı hangi kanalda ve saat kaçta? İşte detaylar

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki üçüncü maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Filenin Efeleri, gruptaki dördüncü maçına ise Hollanda karşısında çıkmaya hazırlanıyor. Bugün oynanacak olan mücadeleden de galibiyet hedefleyen Türkiye, grup liderliğini pekiştirmek istiyor. Mücadeleye az bir süre kala, Türkiye Hollanda maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi sorularına yanıt aranmaya başlandı.

TÜRKİYE ERKEKLER VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Hollanda erkekler voleybol maçı, bugün saat 20.00'de oynanacak. Edinilen bilgiye göre, Türkiye voleybol maçı şifresiz olarak yayınlanacak. Peki, Türkiye Hollanda voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İşte bilgiler;

TÜRKİYE HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye, C Grubu'ndaki dördüncü maçında bugün saat 20.00'de Hollanda ile karşılaşacak.

Türkiye Hollanda voleybol maçı, TRT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

SON MAÇTA NELER OLDU?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki üçüncü maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve gruptan çıkmayı garantiledi.

Karşılıklı sayılarla başlayan ve çekişmeye sahne olan ilk seti ay-yıldızlı ekip, 25-22 kazandı. Milli takım, etkili servisler kullanarak rakibine karşı üstün bir oyun sergilediği ikinci seti 25-12 almasını bildi.

Üstün oyununu sürdüren milliler, üçüncü seti de 25-15 kazandı ve salondan 3-0 galip ayrıldı.

Milli takımda Adis Lagumdzija 16, Vahit Emre Savaş 10 sayıyla oynadı.

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Türkiye erkekler voleybol maçı hangi kanalda? Filenin Efeleri Türkiye Hollanda maçı voleybol saat kaçta ve hangi kanalda?
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