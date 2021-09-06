Türkiye erkekler voleybol maçı hangi kanalda? Filenin Efeleri Türkiye Hollanda maçı voleybol saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki üçüncü maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Filenin Efeleri, gruptaki dördüncü maçına ise Hollanda karşısında çıkmaya hazırlanıyor. Bugün oynanacak olan mücadeleden de galibiyet hedefleyen Türkiye, grup liderliğini pekiştirmek istiyor. Mücadeleye az bir süre kala, Türkiye Hollanda maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi sorularına yanıt aranmaya başlandı.

TÜRKİYE ERKEKLER VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Hollanda erkekler voleybol maçı, bugün saat 20.00'de oynanacak. Edinilen bilgiye göre, Türkiye voleybol maçı şifresiz olarak yayınlanacak. Peki, Türkiye Hollanda voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İşte bilgiler;