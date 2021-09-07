Andre Santos’tan Sabah TV’ye Alex müjdesi! ’Aziz Yıldırım’ın söylediklerini unutamıyorum...’

Gaziantepspor'a attığı son dakika golüyle Fenerbahçe taraftarının hafızasına kazanan Andre Santos, İstanbul'da Sabah TV ekibini ağırladı. Samimi tavırlarıyla dikkat çeken Andre Santos, Aziz Yıldırım'dan Aykut Kocaman'a Alex de Souza'dan Baroni'ye birçok konu hakkında anılarını paylaştı.
Andre bugün bizi burada ağırladığın için çok teşekkür ederim, seninle tanışmak benim için bir onur. Nasılsın? Tatil için mi buradasın?
Teşekkür ederim, benim için de bir zevk. Türkiye'de olmak benim için bir ayrıcalık çünkü ülkeyi de, insanları da çok seviyorum. Türkiye'ye geldiğimde herkes beni büyük bir sevgiyle karşıladı o yüzden her şey çok güzel.
Türkiye'ye ne kadar sıklıkla geliyorsun? Değişkenlik gösteriyor mu?
Evet gösteriyor çünkü özellikle son üç ya da dört senedir gelme fırsatı bulamadım ama bu sene kız arkadaşımla birlikte Türkiye'ye gelmeye karar verdim. Kız arkadaşım daha önce hiç buraya gelmemişti ve ben de ona buradaki güzel yerleri, yemekleri, her şeyi göstermek istedim çünkü ben dünyadaki her yere uçtum ve her yeri gördüm. Benim için dünya üzerindeki en güzel ülke Türkiye ve en güzel şehir de İstanbul.
Burada çok fazla anın var o yüzden belki onunla bunu da paylaşmak ve ona da göstermek istemiş olabilirsin.
Evet kesinlikle öyle oldu çünkü burada dört seneden fazla yaşadım.
Oldukça uzun bir süre.
Evet yüzde yüz öyle. İlk olarak Fenerbahçe'de oynadım ama sonrasında iki sene de Bolu'daydım.
Burada yaşamayı özlüyor musun?
Evet kesinlikle çok özlüyorum çünkü buraya geldiğimde çok çabuk adapte oluyorum. Türkiye'de çok fazla arkadaşım var ve bu benim için harika.
Bize Fenerbahçe'de oynadığın döneme ait unutamadığın anlarından bahseder misin?
Çok fazla var çünkü skora katkım çok yüksekti. İlk senemde on üç gol attım ama benim için en iyi an son dakikada Gaziantep'e karşı attığım gol oldu çünkü bize şampiyonluğu getirdi. Taraftarın ve ortamın enerjisi inanılmazdı.
Aykut Kocaman'ın sana şampiyon olduktan sonra verdiği saati hala takıyor musun?
Evet.Bir gün bileğinde o saati gördüm ve inanılmaz beğendim, ona da bunu söyledim. Aykut Kocaman da eğer o sezon Fenerbahçe'yi şampiyon yaparsak saati bana vermekte hiç sıkıntı yaşamayacağını söyledi.
Güzel bir iddia olmuş.
O an dedim ki: "O zaman harika, seninle bu konuda iddiaya girebilirim!"
Ve kazandın!
Evet kazandım ve maçtan sonra hemen yanına gidip, "Koç, saatim nerede?" diye sordum. O da anında çıkardı ve saati bana verdi. :)
Evet aslında önemli olan sendeki hatırası.
Kesinlikle. Fenerbahçe'de Aykut Kocaman ile çalıştığım dönem benim için gerçekten harikaydı çünkü bana ve hatta herkese her konuda çok yardımcı oldu. Onu hala takip etmeye ve saygılarımı, bütün iyi dileklerimi iletmeye devam ediyorum.
Sonra geri istemedi ama değil mi? :)
Hayır istemedi. :) Saati hala ara sıra takmaya devam ediyorum çünkü saat takmayı çok seviyorum.
Eminim kaybetmeyi de istemezsin saati.
Evet ama yine de önemli olan maddi değeri değil.
Aykut Kocaman ile hala iletişiminiz var mı?
Bazen konuşuyoruz çünkü onu çok uzun zaman önce tanıdım ve desteklemeye de devam ediyorum. Aykut Kocaman benim hayatımda çok önemli bir yere sahip.
Fenerbahçe'de beraber oynadığın en favori takım arkadaşın kimdi?
Sanırım bu gösterdiğim adam, Cristian Baroni. O benim için arkadaştan da öte kardeşim gibi. Ben Türkiye'ye geldiğimde o da benimle geldi ve bu inanılmaz bir tarihi andı. Biz onunla Corinthians'ta beraber oynadık ve ben buraya transfer olduğumda o da benimle aynı gün buraya geldi. O hep güler yüzlü bir insan değil ama inanılmaz bir karaktere sahip. Onu da ailesini de çok seviyorum ve hala iletişim halindeyim. Daha iki ay önce Brezilya'da onun evine ziyarete gittim ve orada sık sık görüşmeye de devam ediyoruz.
Bütün formalarını sakladığını ve onları çok sevdiğini biliyorum ama eğer aralarından sadece bir tanesini seçme şansın olsaydı bu forma hangisi olurdu?
Süper Lig şampiyonluğunu kazandığımız çubuklu Fenerbahçe formam olurdu. Hepsini evimde koleksiyon olarak saklamaya devam ediyorum ama o zamanlar benim için gerçekten özeldi çünkü pek çok kulüpte ve takımda forma giymeme rağmen kalbimde yer etmiş iki takım var; Corinthians ve Fenerbahçe. İki takım da kariyerimde çok önemli yerlere sahipler. Corinthians'tan Fenerbahçe'ye geldiğimde her şey benim çok güzeldi.
Buraya ilk geldiğinde zorluk yaşadın mı? Zor bir karar mıydı senin için?
Hayır değildi. Yani sadece şu açıdan zordu: Orası benim yaşadığım yerdi ve Türkiye daha önce hiç gitmediğim bir ülkeydi. Kulüpler hakkında, ülke hakkında, yemekler hakkında hiçbir fikrim yoktu ama geldiğimde kendimi gerçekten çok iyi hissettim. İlk geldiğim gün havaalanı ful doluydu ve herkes bana gelip tezahürat yapıyordu. Beni tanımadıkları halde bana bu kadar ilgi ve sevgi göstermeleri inanılmazdı. İki hafta sonra her şeye adapte olmuştum.
Peki Alex De Souza senin için ne ifade ediyor?
Alex muhteşem. Onunla ilgili söyleyebileceğim çok fazla şey var çünkü o bir efsane! Alex Fenerbahçe'de beş-altı seneden fazla kaldı ve her zaman en üst seviyedeydi. Benim için beraber oynadığım en iyi oyunculardan biri oldu.
Belkide en önemli tecrübelerinden biri olmuştur Alex ile birlikte oynamak.
Evet kesinlikle öyle oldu çünkü ben buraya geldiğim dönemde o her şeyi biliyordu ve bize gerçekten çok yardımcı oldu.
Alex ile hala konuşuyor musunuz?
Evet konuşuyoruz hatta ben Türkiye'ye gelmeden iki hafta önce konuştuk en son. Alex Brezilya'da Sao Paulo'da antrenörlük yapıyor o yüzden çok mutlu. Onunla karşılıklı çok güzel bir enerji tutturduk o yüzden onu takip etmeye devam ediyorum. Bence Alex iki ya da üç sene içerisinde Türkiye'ye tekrar gelebilir!
Gerçekten mi? Harika!
Evet ve bu onun içinde harika olur çünkü burada inanılmaz bir geçmişi var.
Sanki bu konu hakkında bilgi sahibisin, bir şeyler biliyorsun gibi hissettim.
Gerçekten bilmiyorum ama bunun onun için çok iyi olabileceğini düşünüyorum.
Alex burada hala çok seviliyor.
Evet ve burada tanıdığı çok insan var, lisanı biliyor, buraya ait her şeyi biliyor o yüzden bence onun buraya kesinlikle geri dönmesi gerekiyor.
Peki sen bir gün antrenör olmayı düşünür müsün?
Ben şu an Brezilya'da sportif direktörlük eğitimi alıyorum.
Ne kadardır devam ediyorsun?
Bir sene oldu.
Peki memnun musun?
Tabii çok memnunum. Brezilya'da yapmam gereken çok şey var ama bu eğitimi alıyor olmam benim için çok önemli çünkü bizi gelecekte nelerin beklediğini bilemeyiz. Belki bir gün Türkiye'ye de geri gelebilirim.
Belki antrenör olarak gelirsin hatta belki Fenerbahçe'ye gelirsin.
Evet bu harika olurdu.
Bu zamana kadar profesyonel futbol kariyerinde pek çok sakatlık yaşadın. Vücudunda hala etkilerini hissediyor musun?
Evet, yaşlandıkça daha da çok görmeye başlıyorsunuz.
Seni bu konuda kırmak istemedim, beni yanlış anlama:)
Hayır hiç alınmadım çok güzel bir soru:) Bu durum çok normal bir şey zaten çünkü hayat böyle. Gençken her gün bütün maçları oynayabilecek güçte oluyorsun.
Evet gençken kendine fazla yüklenebiliyorsun.
Kesinlikle çünkü vücudunu her gün, yıllarca, saatlerce çalıştırıyorsun ve tatil yapacak
zamanın da pek fazla olmuyor. Yaş almaya başladıkça da daha kolay yorulmaya başlıyorsun ve vücudun yeterince kuvvetli olmuyor.
Aslında kendini güçlü hissediyorsun ama bir noktadan sonra vücudun eskiden yaptığın tüm o şeyleri tekrar yapmana izin vermiyor.
Evet ama ben mutluyum çünkü çok fazla ciddi sakatlık yaşamadım. Sadece Arsenal'de oynadığım zamanlarda iki ya da üç sakatlığım oldu ama uzun sürmedi. Kalflarımda ve hamstringlerimde bazı sıkıntılar yaşadım. Fenerbahçe'de oynadığım dönemde böyle problemler yaşamadım, her şey yolundaydı.
Fenerbahçe taraftarlarına iletmek istediğin bir mesajın var mı? Onlar seni hala takip ediyorlar, sen de onlar ile sosyal medya üzerinden etkileşim halinde misin?
Evet tabii ki, Fenerbahçe taraftarını her zaman takip etmeye devam ediyorum. Türkçe konuşamıyorum ama Instagram'da bazı kelimeleri kullanarak onlara mesaj göndermeyi deniyorum. Onlar ile hala iletişim halinde olabilmek benim için harika bir şey o yüzden tüm Fenerbahçe taraftarına buradan çok teşekkür ederim, onlarla inanılmaz biz mazim var.
Türkçe bir şeyler söylemek ister misin? Ben sana buradan söylemek istediklerini İngilizceden çevirip yardımcı olabilirim:)
Evet lütfen:)
"Türkiye'deki fanlarıma çok teşekkür ederim bana gösterdikleri sevgi için. Ben de sizi çok seviyorum Fenerbahçe ailesi!"
Aziz Yıldırım ile unutamadığın anıların var mı?
Evet benim için Aziz Yıldırım Türkiye'deki gelmiş geçmiş en iyi başkandır. Fenerbahçe'de oynadığım dönemde bize çok yardım etti ve onunla çok güzel bir iletişim kurdum. Ona dair çok fazla anım var ama konuşma tarzını hiç unutmuyorum. Çok iyi kalpliydi ve benim için önemli olan da buydu ama biraz sert konuşabiliyordu. Fakat bu da bulunduğu konumdan dolayı çok normaldi çünkü Aziz Yıldırım Türkiye'de en çok tanınan kulübün başkanıydı. Ben onu ne zaman arasam, bir şeye ihtiyacım olsa, bir şeyler konuşmak istesem bana hep el uzattı ve bunun için ona buradan da çok teşekkür ederim. Fenerbahçe'de oynarken de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Aziz Yıldırım'ın Sivas maçında orta sahadan attığım golden sonra bana gösterdiği tepkiyi hiç unutmuyorum.
Programı sonlandırmadan önce eklemek istediklerin var mı?
Sana bu röportaj için çok teşekkür ederim. Ayrıca taraftarlara da her şey için teşekkür ederim. Türkiye'ye, İstanbul'a ne zaman gelsem çok mutlu oluyorum çünkü hem ülkeyi hem de buradaki insanları çok seviyorum. Biz Brezilya'da çok çok az İngilizce konuşuyoruz o yüzden İngilizcem için de özür dilemek isterim çünkü kelimeleri ve birçok şeyi unutabiliyorum ama elimden geleni yapmaya çalıştım, bu benim ilk İngilizce röportajım oldu.
Kendini son derece güzel ifade ettin! Seninle bu güzel röportajı yaptığım için çok mutlu oldum, harika bir enerjin var.
Çok teşekkür ederim:) Bir gün Brezilya'ya gelirseniz sizin için elimden gelen her şeyi yapmak isterim.
Çok teşekkürler. Seninle tanışmak benim için bir onurdu, bugün bizimle birlikte olduğun için de bu keyifli röportaj için de tekrar teşekkür ederim. Senin için her şeyin en iyisini diliyorum.
Benim için bir zevkti. Ayrıca inanılmaz iyi bir İngilizce konuşuyorsun, bunun için de seni tebrik ederim ve dediğim gibi bir sonraki gelişimde bana Türkçe konusunda yardımcı olmanı istiyorum!
Çok teşekkür ederim, tabii ki seve seve yardımcı olurum.