Andre Santos’tan Sabah TV’ye Alex müjdesi! ’Aziz Yıldırım’ın söylediklerini unutamıyorum...’

Andre bugün bizi burada ağırladığın için çok teşekkür ederim, seninle tanışmak benim için bir onur. Nasılsın? Tatil için mi buradasın?

Teşekkür ederim, benim için de bir zevk. Türkiye'de olmak benim için bir ayrıcalık çünkü ülkeyi de, insanları da çok seviyorum. Türkiye'ye geldiğimde herkes beni büyük bir sevgiyle karşıladı o yüzden her şey çok güzel.

Türkiye'ye ne kadar sıklıkla geliyorsun? Değişkenlik gösteriyor mu?

Evet gösteriyor çünkü özellikle son üç ya da dört senedir gelme fırsatı bulamadım ama bu sene kız arkadaşımla birlikte Türkiye'ye gelmeye karar verdim. Kız arkadaşım daha önce hiç buraya gelmemişti ve ben de ona buradaki güzel yerleri, yemekleri, her şeyi göstermek istedim çünkü ben dünyadaki her yere uçtum ve her yeri gördüm. Benim için dünya üzerindeki en güzel ülke Türkiye ve en güzel şehir de İstanbul.