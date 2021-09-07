Asgari ücret ne kadar, kaç TL? Asgari ücret - AGİ maaş hesaplama 2021!

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Bakan Selçuk 2021 asgari ücret rakamının, 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendiğini duyurdu. Bakan Selçuk: "Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artmıştır, yüzde 21,56 oranında yükselmiştir." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk asgari ücret zammı ile ilgili, "Öneriler kapsamlı bir şekilde ele alındı" ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk, "Kısa çalışma ödeneği ve nakdi destek olsun. Bu destekler direkt çalışanlarımıza aktarılan kaynaklardır." dedi.

Selçuk, "Evli ve 3 çocuklu bir işçi için net asgari ücret 3.013,72 lira olacaktır. " diye konuştu.