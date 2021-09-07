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Giriş Tarihi: 7.9.2021 14:35

Asgari ücret ne kadar, kaç TL? Asgari ücret - AGİ maaş hesaplama 2021!

Asgari ücret ne kadar, kaç TL? Asgari ücret - AGİ maaş hesaplama 2021!

Her yıl enflasyon oranıyla beraber belirlenen asgari ücret, çeşitli sebeplerle gün içerisinde binlerce kişinin gündemine gelmeye devam ediyor. TÜİK verileri ışığında yasal bakımdan işçilere ödenebilecek en düşük seviye olan bu maaşla ilgili olarak “2021 Asgari ücret ne kadar, kaç TL?” soruları yanıt arıyor. İşte geçtiğimiz yıl sonundaki veriler baz alınarak bu sene için belirlenen asgari ücret tutarı ile tüm detaylar...

Asgari ücret tespit komiyonunun geçtiğimiz seneki verilere göre karar verdiği bu tutar vatandaşların gündemine gelmeye devam ediyor. Özellikle ay başında maaşını alaca olan vatandaşlar detayları araştırırken "2021 Asgari ücret ne kadar, kaç TL?" soruları da yanıt arayan konular arasında yerini alıyor. İşte Asgari ücrete ilişkin merak edilen tüm detaylar...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Bakan Selçuk 2021 asgari ücret rakamının, 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendiğini duyurdu. Bakan Selçuk: "Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artmıştır, yüzde 21,56 oranında yükselmiştir." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk asgari ücret zammı ile ilgili, "Öneriler kapsamlı bir şekilde ele alındı" ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk, "Kısa çalışma ödeneği ve nakdi destek olsun. Bu destekler direkt çalışanlarımıza aktarılan kaynaklardır." dedi.

Selçuk, "Evli ve 3 çocuklu bir işçi için net asgari ücret 3.013,72 lira olacaktır. " diye konuştu.

2021 ASGARİ ÜCRETE AGİ DAHİL Mİ, NASIL HESAPLANIR?

AGİ ve asgari ücret arasındaki ilişki ve AGİ hesaplama işlemi şöyle;

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Asgari ücret ne kadar, kaç TL? Asgari ücret - AGİ maaş hesaplama 2021!
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