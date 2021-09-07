A Milli Futbol Takımımızın FIFA Dünya Kupası elemelerinde mücadelesi sürüyor. En son maçta Cebelitarık karşısında farklı galibiyet alan ayyıldızlı temsilcilerimiz bu kez Hollanda ile kozlarını paylaşıyor. ayyıldızlı millilerimizin G grubundaki 6 karşılaşmasını izlemek isteyen futbolseverler Hollanda Türkiye maçı canlı yayın kanalı ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyerek "Hollanda Türkiye maçı canlı izle" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.
FIFA 2022 Dünya Kupası Hollanda Türkiye maçı canlı yayın kanalı ve maçın merak edilen tüm detayları şöyle;
Uğurcan, Kaan, Merih, Çağlar, Mert Müldür, Okay, Orkun, Hakan, Cengiz, Kenan, Burak
Yedeklerimiz: Altay Bayındır, Mert Günok, Abdülkerim Bardakçı,Ozan Tufan, Salih Uçan, Yusuf Yazıcı, Rıdvan Yılmaz, Taylan Antalyalı, Ozan Kabak, Efecan Karaca, Halil Dervişoğlu
Aşağıda yer alan linke tıklayarak milli maçı başlama saatinden itibaren canlı olarak izleyebilirsiniz…