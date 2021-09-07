Milli maç saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? 2022 Dünya Kupası Elemeleri Hollanda Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Türkiye, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki 6. maçına çıkıyor. Rakip, bu sefer Hollanda! Oynadığı 5 karşılaşmadan 3 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrılan Ay-Yıldızlılar, grubun iddialı bir diğer takımı olan Hollanda'yı geçerek puanını 14 yapmak istiyor. Yarın oynanacak olan Milli maç, ekranları başındaki milyonlar tarafından canlı takip edilecek. Bu doğrultuda, Hollanda Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi konusuyla ilgili araştırmalar artış gösterdi.
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında yarın Hollanda'ya konuk olacak. Johan Cruijff Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak. Peki, Hollanda Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi?
İşte, Milli maç canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler
Hollanda Türkiye maçı, 7 Eylül 2021 Salı günü oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak. Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.
A Milli Futbol Takımı ile Hollanda arasında oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçını, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Orsato'nun yardımcılıklarını Fabiano Preti ve Alessandro Giallatini üstlenecek. Maurizio Mariani, video yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Daniele Doveri olacak.
Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Mert Müldür, Okay, Cengiz, Kenan, Hakan, Burak
TÜRKİYE 598. MAÇINA ÇIKIYOR
A Milli Futbol Takımı, Hollanda maçıyla tarihinde 598. kez sahaya çıkacak.
Ay-yıldızlılar, 98 yıllık tarihinde 321'i resmi, 276'sı özel 597 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 227 galibiyet, 143 beraberlik ve 227 yenilgi yaşadı.
Milli takım, 254'ü deplasmanda, 260'ı evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 795 gol attı, kalesinde 853 gol gördü.
Bugüne kadar 90 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 597 karşılaşmanın 514'ünü Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
Milliler, 597 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.
Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.
TÜRKİYE ADAY KADRO
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takımın 1 Eylül'de Karadağ, 4 Eylül'de Cebelitarık ve 7 Eylül'de Hollanda ile oynayacağı maçlar için belirlenen aday kadroda şu oyuncular yer aldı:
Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe).
Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre).
Orta saha: Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Ozan Tufan (Watford), Salih Uçan (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Marsilya), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Halil Akbunar (Göztepe).