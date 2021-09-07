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Giriş Tarihi: 7.9.2021

Milyonlarca taraftarı karşı karşıya getirdiler

MUSTAFA SAİT ÖZKAN MUSTAFA SAİT ÖZKAN
Milyonlarca taraftarı karşı karşıya getirdiler

FETÖ'nün şike kumpasına ilişkin görülen davada gerekçeli karar yazıldı. 3 bin sayfadan oluşan gerekçeli kararda örgütün bir hamleyle birden çok çıkar sağlamayı amaçladığı belirtildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün futbolda şike kumpasına ilişkin İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava geçtiğimiz haziran ayında karara bağlanmış, 88 sanık binlerce yıla varan hapis cezasıyla cezalandırılmıştı. Başkanlığını Ahmet Uğuz'un yaptığı mahkeme heyeti, verilen kararın gerekçesini hazırladı. Buna göre, spor kamuoyunu ve milyonlarca taraftarı bulunan camiaları karşı karşıya getirmek ve kaos ortamından faydalanmak isteyen örgüt, emniyet ve yargıdaki elemanları vasıtasıyla harekete geçirdiği kumpas organizasyonu ile tek bir hamle ile birden fazla çıkar sağlamayı amaçladı. Örgüt, toplumsal kutuplaşma ve huzursuzluk ortamı oluşturarak, devleti ve hükümeti bu kaotik ortamdan sorumlu göstermek suretiyle yıpratmaya çalıştı. Diğer yandan da Fenerbahçe yönetimini ele geçirmeye çalışarak sahibi olduğu taraftar kitlesinden ve finansal gelirden nemalanmayı amaçladığı belirtildi. FETÖ'nün genel hareket tarzının, devlet içerisindeki kadrolara sinsice yapılanmasının yanı sıra toplumsal kaostan beslenme olduğuna dikkat çekilen kararda, "Daha önce 17-25 Aralık ve 7 Şubat MİT kumpası yargılamalarında olduğu gibi kumpas organizasyonlarının ana teması toplumu, hedefindeki algıya yönelterek kaos çıkarmak ve böylelikle devleti ve hükümeti yıpratmaya ve işlevsiz hale getirmeye çalışmaktır" ifadelerine yer verildi. Bu arada gerekçeli karar 3 bin sayfadan oluştu.

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Milyonlarca taraftarı karşı karşıya getirdiler
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