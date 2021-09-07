Nampalys Mendy kimdir? Galatasaray ile adı anılan Nampalys Mendy kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Süper Lig'de mücadele eden takımlar yeni sezonda kadrolarına yeni isimler katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Transfer sezonu sonlarına yaklaşılırken Nampalys Mendy'nin adı Galatasaray ile anılıyor. Söylentiler sonrasında oyuncuya ilişkin bilgiler merak konusu olarak Nampalys Mendy kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? sorularına yanıt aranmaya başlandı.
Nampalys Mendy (d. 23 Haziran 1992), Leicester City takımında, orta saha pozisyonunda görev yapan Senegalli millî futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2010 yılında Monaco B kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Monaco, Nice, Leicester City ve Nice kulüplerinde oynadı.
Monaco
Ligue 2: 2012-13