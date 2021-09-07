Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Nampalys Mendy kimdir? Galatasaray ile adı anılan Nampalys Mendy kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?
Giriş Tarihi: 8.9.2021 01:41 Son Güncelleme: 8.9.2021 01:41

Nampalys Mendy kimdir? Galatasaray ile adı anılan Nampalys Mendy kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Nampalys Mendy kimdir? Galatasaray ile adı anılan Nampalys Mendy kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

2021-2022 Süper Lig sezonu transfer döneminde kadrosuna yeni isimler katan Galatasaray'ın adı Nampalys Mendy ile anılıyor. Bu iddaların ardından oyuncuyla ilgili bilgiler merak edilerek Nampalys Mendy kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? soruları üzerinden araştırılıyor. Merak edilen Nampalys Mendy kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Süper Lig'de mücadele eden takımlar yeni sezonda kadrolarına yeni isimler katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Transfer sezonu sonlarına yaklaşılırken Nampalys Mendy'nin adı Galatasaray ile anılıyor. Söylentiler sonrasında oyuncuya ilişkin bilgiler merak konusu olarak Nampalys Mendy kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? sorularına yanıt aranmaya başlandı.

NAMPALYS MENDY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Nampalys Mendy (d. 23 Haziran 1992), Leicester City takımında, orta saha pozisyonunda görev yapan Senegalli millî futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2010 yılında Monaco B kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Monaco, Nice, Leicester City ve Nice kulüplerinde oynadı.

NAMPALYS MENDY BAŞARILARI

Monaco
Ligue 2: 2012-13

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Nampalys Mendy kimdir? Galatasaray ile adı anılan Nampalys Mendy kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?
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