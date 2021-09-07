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Giriş Tarihi: 7.9.2021 07:11 Son Güncelleme: 7.9.2021 07:11

YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2021 YÖKDİL sonuçları nasıl öğrenilir?

YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2021 YÖKDİL sonuçları nasıl öğrenilir?

YÖKDİL sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen sınava katılım gösteren adaylar, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Bilindiği gibi, YÖKDİL sınav sonucu ile adayların kaç puan aldıkları netlik kazanacak. ÖSYM, YÖKDİL sonuçlarının açıklanacağı tarihi paylaştı. Peki, 2021 YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ve nasıl öğrenilir? İşte, detaylar

YÖKDİL sonuçları, sınavın ardından merak konusu oldu. Geçtiğimiz haftalarda tek oturum halinde yapılan sınava katılım gösterenler, YÖKDİL sonuçları hakkında araştırmalarını arttırdı. YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak konusuna yönelik ÖSYM'den açıklama geldi. ÖSYM, sonuçların açıklanacağı tarihi duyurdu. Peki, 2021 YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? YÖKDİL sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? İşte bazı bilgiler

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin takvimine göre, 29 Ağustos tarihinde düzenlenen YÖKDİL/2 sınavı sonuçları 21 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.

YÖKDİL SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

YÖKDİL sınav sonuçları, (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

YÖKDİL PUANI NERELERDE KULLANILIR?

- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman, çevirici)

-Yüksek lisans ve doktora öğrencisi olmak için yapılan başvurularda

-Doçentlik sınav başvurusunda

-Yabancı dille eğitim verilen üniversitelerde aranan dil kriterlerinde.

YÖKDİL PUANININ GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADARDIR?

Yüksek lisans ve doktora başvurularında kullanılacak puanın geçerlik süresi 5 yıldır. Öğretim üyeleri ile doçentlik başvurularında YÖKDİL puanının aynen YDS gibi belirli bir zaman sınırlaması bulunmamaktadır.

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YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2021 YÖKDİL sonuçları nasıl öğrenilir?
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