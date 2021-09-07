YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2021 YÖKDİL sonuçları nasıl öğrenilir?

YÖKDİL sonuçları, sınavın ardından merak konusu oldu. Geçtiğimiz haftalarda tek oturum halinde yapılan sınava katılım gösterenler, YÖKDİL sonuçları hakkında araştırmalarını arttırdı. YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak konusuna yönelik ÖSYM'den açıklama geldi. ÖSYM, sonuçların açıklanacağı tarihi duyurdu. Peki, 2021 YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? YÖKDİL sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? İşte bazı bilgiler
ÖSYM'nin takvimine göre, 29 Ağustos tarihinde düzenlenen YÖKDİL/2 sınavı sonuçları 21 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.
YÖKDİL sınav sonuçları, (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman, çevirici)
-Yüksek lisans ve doktora öğrencisi olmak için yapılan başvurularda
-Doçentlik sınav başvurusunda
-Yabancı dille eğitim verilen üniversitelerde aranan dil kriterlerinde.
Yüksek lisans ve doktora başvurularında kullanılacak puanın geçerlik süresi 5 yıldır. Öğretim üyeleri ile doçentlik başvurularında YÖKDİL puanının aynen YDS gibi belirli bir zaman sınırlaması bulunmamaktadır.