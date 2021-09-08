Diawara harekatı

24 yaşındaki futbolcu için Roma ile görüşmelere başlayan Aslan, transferi gerçekleştirebilmek için yoğun çaba harcıyor. Cimbom, Amadou Diawara’yı kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor
Orta saha transferinde Gedson Fernandes'ten umudu kesen, Mohamed Elneny'yi pahalı bulan, Aliou Dieng'i bekleten Galatasaray'ın son gün bombası Roma'dan Amadou Diawara olabilir. Yeni hocası Jose Mourinho tarafından kadroda düşünülmeyen 24 yaşındaki Gineli ortasahanın bonservisi 20 milyon Euroolarak belirlendi. Roma ile görüşmelere başlayan sarı-kırmızılılar, kiralama formülü üzerinde çalışıyor. Gine'deki askeri darbe sonrasında uçuşların yasaklanması nedeniyle ülkesinde mahsur kalan Diawara'nın durumu bugün belli olacak. Galatasaray, kadrosuna katacağı yabancı oyuncuyu bugün İstanbul'a getiripburada sağlık kontrolünden geçirmek vePjanic'te olduğu gibi TFF'nin lisans tescil bürosundaıslak imzayı attırmak zorunda. Gedson için ise Aslan, Benfica'ya en son 10 milyon Euro önerdi ancak Portekiz ekibi 15 milyonEuro'nun altına inmeyeceklerini iletti.