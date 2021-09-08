Son dakika: Galatasaray transferin son gününde atağa kalktı! Orta sahaya Amadou Diawara hamlesi...

Son dakika haberi... Orta saha transferinde Gedson Fernandes'ten umudu kesen, Mohamed Elneny'yi pahalı bulan, Aliou Dieng'i bekleten Galatasaray'ın son gün bombası Roma'dan Amadou Diawara olabilir. Yeni hocası Jose Mourinho tarafından kadroda düşünülmeyen 24 yaşındaki Gineli orta sahanın bonservisi 20 milyon Euro olarak belirlendi.
Roma ile görüşmelere başlayan sarı-kırmızılılar, kiralama formülü üzerinde çalışıyor. Gine'deki askeri darbe sonrasında uçuşların yasaklanması nedeniyle ülkesinde mahsur kalan Diawara'nın durumu bugün belli olacak.
Galatasaray, kadrosuna katacağı yabancı oyuncuyu bugün İstanbul'a getirip burada sağlık kontrolünden geçirmek ve Pjanic'te olduğu gibi TFF'nin lisans tescil bürosunda ıslak imzayı attırmak zorunda.
Gedson için ise Aslan, Benfica'ya en son 10 milyon Euro önerdi ancak Portekiz ekibi 15 milyon Euro'nun altına inmeyeceklerini iletti.
GELECEĞİN FABRİKASI
Geçen sezon A Milli Takım'a hiç oyuncu gönderemediği dönemleri yaşayan Galatasaray, yerli kalitesini artırmanın meyvelerini görmeye başladı. Taylan Antalyalı (orta saha) ve Kerem Aktürkoğlu (sol kanat) dışında yeni transferler Halil Dervişoğlu (forvet) ve Alpaslan Öztürk (stoper) son Hollanda maçında aday kadroda yer aldı.
Fatih Terim ve yardımcıları, gelir gelmez takıma monte ettikleri Berkan Kutlu ve Barış Alper Yılmaz'ın da sezon içinde Ay-Yıldızlı formayı giymesine kesin gözüyle bakıyor. Emre Kılınç ve Ömer Bayram ise sergileyecekleri performansla tekrar Milli Takım'a çağrılmayı bekliyor.
10 NUMARA MORUTAN
Romanya ve Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi ile kıyaslanmak istemeyen Olimpiu Morutan, yeni takımında 10 yerine 21 numaralı formayı aldı. 22 yaşındaki oyuncu, Florya'da idmanlarda ise 10 numara pozisyonunda kullanılıyor. Farul Constanta ile oynanan hazırlık maçında merkezde görev yapan Rumen yıldız adayı; top tekniği, çabukluğu ve oyun zekasıyla sınıfı geçti.
GS STORE'DA HEDEF 150 MİLYON TL
Burak Elmas başkanlığındaki yönetim, İstanbul'da 3 büyük GS Store mağazası açmaya hazırlanıyor. Geçen sene 94 milyon TL ciro yapan GS Store, iki aylık sürede 70 milyon TL'yi gördü. Elmas ve pazarlamadan sorumlu yöneticiler, 150 milyon TL ciro hedefine konsantre olurken, forma satışında geçen sezonki formalarla birlikte 400 bin rakamına ulaşıldı.