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Giriş Tarihi: 8.9.2021 09:39 Son Güncelleme: 8.9.2021 09:44

Son dakika: Galatasaray'dan son gün operasyonu! Yeni 6 numarayı Mbaye Diagne getirecek...

Son dakika: Galatasaray’dan son gün operasyonu! Yeni 6 numarayı Mbaye Diagne getirecek...

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı kırmızılılar bir 6 numara transferi yaparak yaz sezonunu kapatacak. İngiliz medyasından gelen haberlere göre Galatasaray, Leicester City'nin Senegalli orta sahası Papy Mendy için girişimlere başladı. Bu transfer gün içinde sonlanabilir. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika Galatasaray haberleri... Türkiye'de transfer dönemi bugün resmen sona erecek! 23:59'da bitecek transfer dönemi öncesinde Galatasaray da orta saha transferi için atağa geçti. Sarı kırmızılılar Leicester City'de forma giyen Nampalys Mendy ile anlaşma noktasına geldi.

SON DAKİKA: GALATASARAY'IN YENİ 6 NUMARASI BUGÜN GELEBİLİR!

Transferin son gününde 6 numara transferini yetiştirmek isteyen Galatasaray yönetimi, Leicester City ile görüşüyor. Nampalys Mendy, bu sezon Leicester kadrosunda düşünülmüyor.

1992 yılında Fransa'da dünyaya gelen Mendy, Senegal milli takımında da forma giyiyor. Galatasaray, Mbaye Diagne'den sonra bir diğer Senegalli oyuncuyu daha kadrosuna katabilir.

Fransa U21 milli takımında 5 kez forma giyen Mendy, A milli takım tercihini Senegal'den yana kullandı.

Monaco altyapısında yetişen Papy Mendy, daha sonra Nice takımına transfer oldu. 2016 yılında Nice'den 15.50 milyon €'ya Leicester City'ye transfer olan Mendy, uzun yıllardır İngiltere Premier Ligi'nde forma giyiyor.

Ligue 1'de 138 maçta forma giyen Mendy, bir kez gol sevinci yaşadı. Premier Lig'de de 65 maça çıkan Senegalli oyuncu gol sevinci yaşayamadı.

DİĞER ALTERNATİF DİAWARA!

Jose Mourinho'nun bu sezon kadroda düşünmediği Diawara, Galatasaray'ın diğer seçeneği konumunda. Sarı kırmızılılar Roma ile anlaştı fakat Diawara takımdan ayrılmak istemiyor.

Galatasaray, kadrosuna katacağı yabancı oyuncuyu bugün İstanbul'a getirip burada sağlık kontrolünden geçirmek ve Pjanic'te olduğu gibi TFF'nin lisans tescil bürosunda ıslak imzayı attırmak zorunda.

GEDSON FERNANDES OLMADI!

Gedson için ise Aslan, Benfica'ya en son 10 milyon Euro önerdi ancak Portekiz ekibi 15 milyon Euro'nun altına inmeyeceklerini iletti.

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Son dakika: Galatasaray'dan son gün operasyonu! Yeni 6 numarayı Mbaye Diagne getirecek...
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