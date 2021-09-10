Şarkıcı Hatice sevgilisi Ali Kemal Sarı kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Şarkıcı Hatice’den evlilik açıklaması!

Star Tv ekranlarında yayınlanmakta olan Seda Sayan'ın programına bugün ünlü şarkıcı Hatice konuk oldu. Hatice, ''Ali Kemal ile evlenme kararı aldık.'' İfadeleriyle dikkat çekerken programın izleyenler konuyla ilgili internet üzerinden sorgulamalarına başladı. "Şarkıcı Hatice sevgilisi Ali Kemal kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?" soruları bu noktada yanıt arıyor. İşte detaylar...
HATİCE GERÇEK ADI NEDİR?
Şarkıcı Hatice'nin gerçek adı Hatice Çarpar'dır. 1978 doğumlu olan Hatice 42 yaşındadır.
HATİCE ŞARKILARI
Fidayda, Çıt Çıt, Şeker Oğlan, Farfara, Kezban Yenge, Dilara gibi parçaları 1999-2003 dönemine damga vurdu. 2002 yılında eşiyle birlikte albüm çıkaracağını duyurmuştu fakat lösemi hastası olan eşi hayatını kaybedince Hatice 2 yıl müziğe ara verdi. Ardından vefat eden eşinin anısına 2005 yılında bir albüm çıkardı. Doyamıyorum, Dönmemen Gerek, Hani Gitmeyecektin, Nazar Değmesin, Haram Geceler şarkıları bu albüme damga vurdu.
HATİCE ALBÜMLERİ
Hatice, Vol. 1 - 1999
Hatice, Vol. 2 - 2000
Hatice, Vol. 3 - 2002
Bitaneme - 2005
Canımın Ötesi - 2006
Tenin Tenime - 2008
Pardon - 2010
Çok Uzadı Bu Ayrılık - 2012
Teklileri
Aşk Kadınının Aşk Adamı - 2013
Sarmaş Dolaş - 2014
Kuşkulanma - 2016
Hüzünleri Sattım - 2017
Dert Olsun - 2019
Hoşçakal - 2020
Sensiz de Yaşanıyor - 2021
Şarkıcı Hatice'nin şimdiki sevgilisi Ali Kemal Sarı, Beykent Üniversitesi'nde oyunculuk okuyor. Bunun dışında bir bilgi ise bulunmuyor.