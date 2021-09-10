Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Şarkıcı Hatice sevgilisi Ali Kemal Sarı kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Şarkıcı Hatice'den evlilik açıklaması!
Giriş Tarihi: 10.9.2021 12:03 Son Güncelleme: 10.9.2021 12:03

Şarkıcı Hatice sevgilisi Ali Kemal Sarı kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Şarkıcı Hatice'den evlilik açıklaması!

Şarkıcı Hatice sevgilisi Ali Kemal Sarı kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Şarkıcı Hatice’den evlilik açıklaması!

Sabahın Sultanı Seda Sayan programının bugünkü bölümüne konuk olan şarkıcı Hatice sevgilisi Ali Kemal ile gündemdeki yerini aldı. Yıllar önce eşini kaybeden güzel şarkıcı sevgilisiyle evlenebileceği sinyallerini verirken programın sunucusu Seda Sayan da “Düğününüzü ben yapacağım” ifadeleriyle dikkat çekti. Bu noktada “Şarkıcı Hatice sevgilisi Ali Kemal kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?” sorularıyla gündemdeki yerini aldı. İşte Sabahın Sultanı Seda Sayan programının bugünkü konuğu Şarkıcı Hatice ve sevgilisi Ali Kemal hakkında merak edilenler...

Star Tv ekranlarında yayınlanmakta olan Seda Sayan'ın programına bugün ünlü şarkıcı Hatice konuk oldu. Hatice, ''Ali Kemal ile evlenme kararı aldık.'' İfadeleriyle dikkat çekerken programın izleyenler konuyla ilgili internet üzerinden sorgulamalarına başladı. "Şarkıcı Hatice sevgilisi Ali Kemal kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?" soruları bu noktada yanıt arıyor. İşte detaylar...

Şarkıcı Hatice kimdir, kaç yaşındadır? Hatice gerçek adı, hayatı ve şarkıları

HATİCE GERÇEK ADI NEDİR?

Şarkıcı Hatice'nin gerçek adı Hatice Çarpar'dır. 1978 doğumlu olan Hatice 42 yaşındadır.

HATİCE ŞARKILARI

Fidayda, Çıt Çıt, Şeker Oğlan, Farfara, Kezban Yenge, Dilara gibi parçaları 1999-2003 dönemine damga vurdu. 2002 yılında eşiyle birlikte albüm çıkaracağını duyurmuştu fakat lösemi hastası olan eşi hayatını kaybedince Hatice 2 yıl müziğe ara verdi. Ardından vefat eden eşinin anısına 2005 yılında bir albüm çıkardı. Doyamıyorum, Dönmemen Gerek, Hani Gitmeyecektin, Nazar Değmesin, Haram Geceler şarkıları bu albüme damga vurdu.

HATİCE ALBÜMLERİ

Hatice, Vol. 1 - 1999

Hatice, Vol. 2 - 2000

Hatice, Vol. 3 - 2002

Bitaneme - 2005

Canımın Ötesi - 2006

Tenin Tenime - 2008

Pardon - 2010

Çok Uzadı Bu Ayrılık - 2012

Teklileri

Aşk Kadınının Aşk Adamı - 2013

Sarmaş Dolaş - 2014

Kuşkulanma - 2016

Hüzünleri Sattım - 2017

Dert Olsun - 2019

Hoşçakal - 2020

Sensiz de Yaşanıyor - 2021

Şarkıcı Hatice'nin şimdiki sevgilisi Ali Kemal Sarı, Beykent Üniversitesi'nde oyunculuk okuyor. Bunun dışında bir bilgi ise bulunmuyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | MEB ve İçişleri'nin yüz yüze eğitim genelgesine göre 10 kritik madde
SON DAKİKA: Olaylı transferin şok talebi Beşiktaş yönetimini çileden çıkardı! 'Cip de isterim...'
Son dakika | Ekrem İmamoğlu'na tepki: Hastaneye bütçe yok boğaza nazır lojmana var
Polonya - İngiltere maçında Robert Lewandowski'nin hareketi geceye damga vurdu! Taraftarına çağrı...
Son dakika haberi: Uçakları değil paraları uçurmuşlar
Son dakika: Dün gece eve gitmedi Riva'da kaldı! Şenol Güneş'ten Özdemir'e: 'Tüm sorumluluk benim...'
Yeliz Yeşilmen ile Ali Uğur Akbaş sessiz sedasız boşandı! Deniz Akkaya ateş püskürdü!
Noter işlemleri için yeni sistem geliyor! Ankara'da pilot uygulama başladı
Çoğu işçi bu hakkını bilmiyor! 6 ay çalışan çifte tazminat kazanıyor
Polonya - İngiltere maçında Kyle Walker’a ırkçı saldırı iddiası! Saha bir anda karıştı…
ARKADAŞINA GÖNDER
Şarkıcı Hatice sevgilisi Ali Kemal Sarı kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Şarkıcı Hatice'den evlilik açıklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA