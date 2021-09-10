Şarkıcı Hatice sevgilisi Ali Kemal Sarı kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Şarkıcı Hatice’den evlilik açıklaması!

Star Tv ekranlarında yayınlanmakta olan Seda Sayan'ın programına bugün ünlü şarkıcı Hatice konuk oldu. Hatice, ''Ali Kemal ile evlenme kararı aldık.'' İfadeleriyle dikkat çekerken programın izleyenler konuyla ilgili internet üzerinden sorgulamalarına başladı. "Şarkıcı Hatice sevgilisi Ali Kemal kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?" soruları bu noktada yanıt arıyor. İşte detaylar...