Son dakika: Canlı yayında çarpıcı sözler! "Şenol Güneş sonrası skandal olur..."

Son dakika... A Milli Takım'da ikinci Şenol Güneş dönemi sona erdi. EURO 2020'de yaşanan başarısızlığın ardından Dünya Kupası elemelerinde Hollanda karşısında alınan 6-1'lik ağır mağlubiyet sonrası Güneş'le yolar ayrıldı. Dün TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Şenol Güneş, Riva'da toplantı yapmıştı. Görüşmenin ardından bir açıklama yapılmazken, ayrılık haberi bugün geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamayla Şenol Güneş döneminin bittiği ifade edildi. TFF'den yapılan açıklamada, "A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
TFF'nin Şenol Güneş ile ilgili aldığı kararı Sabah Gazetesi'nin deneyimli yazarı Levent Tüzemen, A Spor canlı yayınında değerlendirdi. Bu kararın daha önce alınmasını gerektiğini ifade eden Tüzemen, yeni dönem için yabancı bir hocayla anlaşmanın ise doğru olmayacağını söyledi.
İşte Levent Tüzemen'in değerlendirmeleri...
"Geç kalan bir karar. Ben Avrupa Şampiyonası sonrasında bekliyordum bunu. Avrupa Şampiyonası'ndan dibe vurmuş bir milli takım vardı.
Dünya Kupası eleme maçlarına Şenol Güneş'le hazırlanmanın, Güneş'in takımı motive etmesinin çok zor olduğunu düşünüyordum. Dolayısıyla oyuncuları ayapa kaldıracak bir reflesk göstereceğini düşünmüyordum, yanılmadım.
Levent Tüzemen: Yabancı hoca tercihi skandal olur
"YABANCI HOCA TERCİHİ SKANDAL OLUR"
TFF doğru bir karar aldı çünkü kalan 4 maçta Dünya Kupası'na gitme konusunda ciddi bir şansımız var. 4 maçta alınacak 12 puan en kötü ihtimalle ikinci olup play-off oynarız. Belki Hollanda puan kaybeder, lider oluruz.
Nasıl ki Şenol Güneş, Lucescu'dan devralıp bir sinerji yaratmıştı ve hedefe gitmişti. Yeni gelecek teknik adam da aynısını yapabilir. Yeni gelecek hoca birilerinin torpiliyle göreve gelmemeli.
Bu ortamları bilen, tecrübeli biri gelmeli. Yabancı hoca gelsin diyenleri duyuyorum, bu bence skandal olur. Daha önce denedik biz yabancı hocaları ve kendilerinden verim alamadık.
Çünkü yabancı hocalarda milli takıma karşı bir aidiyet oluşmuyor. Milli takım hocaları, oyuncularla duygusal olarak da bağ kurmalı. Milli oyunculara hitap etmeli.
Şenol Güneş'i gönderdikten sonra yağmurdan kaçarken doluya tutulmamak lazım. Bu isim şimdilik 4 maçlık periyot için gelmeli. Bunu yapabilecek tecrübede bir hoca göreve gelmeli ve 4 maçta 12 puana odaklanmalıyız."
NİHAT ÖZDEMİR: AKLIMIZDA BİR İSİM VAR
Şenol Güneş'in ayrılığı sonrasında TFF Başkanı Nihat Özdemir, A Spor'a konuştu. Güneş'e teşekkür eden Özdemir, "Şenol Güneş ile dostça ayrıldık, emekleri için teşekkür ederiz. İyi bir teknik direktör ile anlaşacağız, kafamızda bir isim var." ifadelerini kullandı.