Son dakika: Canlı yayında çarpıcı sözler! "Şenol Güneş sonrası skandal olur..."

Şenol Güneş'i gönderdikten sonra yağmurdan kaçarken doluya tutulmamak lazım. Bu isim şimdilik 4 maçlık periyot için gelmeli. Bunu yapabilecek tecrübede bir hoca göreve gelmeli ve 4 maçta 12 puana odaklanmalıyız."

NİHAT ÖZDEMİR: AKLIMIZDA BİR İSİM VAR

Şenol Güneş'in ayrılığı sonrasında TFF Başkanı Nihat Özdemir, A Spor'a konuştu. Güneş'e teşekkür eden Özdemir, "Şenol Güneş ile dostça ayrıldık, emekleri için teşekkür ederiz. İyi bir teknik direktör ile anlaşacağız, kafamızda bir isim var." ifadelerini kullandı.