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Giriş Tarihi: 11.9.2021 21:14

Gönül Dağı yeni bölüm izle! TRT1 ile Gönül Dağı son bölüm tamamı izle

Gönül Dağı yeni bölüm izle! TRT1 ile Gönül Dağı son bölüm tamamı izle

TRT1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı yeni bölüm izleyiciyle bu akşam buluşuyor. Yeni sezona 31.bölümüyle merhaba diyen yapıma ünlü sanatçı Serkan Kuru da ‘Doktor Kenan’ karakteriyle katıldı. Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesinin anlatıldığı diziyi internet üzerinden takip etmek isteyenler Gönül Dağı izle seçeneğine ulaşmaya çalışıyor. İşte Gönül Dağı son bölüm tamamı izle ekranı ve yeni bölüm detayları

Gönül Dağı 31.bölüm izleyiciyle bu akşam TRT1 ekranlarında buluşuyor. Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali gibi oyuncuların bulunduğu yapım 11 Eylül Cumartesi akşamı yeni sezon ilk bölümüyle yayınlanıyor. Yeni sezonu internet ortamından takip etmek isteyenler TRT1 izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm izle ve TRT1 ile Gönül Dağı son bölüm tamamı izle seçeneği…

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Bozkırın çetin şartlarından nasibini alan amcaoğulları icatların gitmesiyle hayatlarında yepyeni bir sayfa açmak zorunda kalmıştır. Ramazan ağıtçılık ve cenaze işlerinin başına geçerken Veysel kaportacılık günlerine dönmüştür. Taner ise un değirmeninde çalışırken bir yandan da icat işlerini devam ettirmeye çalışmaktadır. Öte yandan İstanbul'da olan Dilek, Taner'i de yanına almak için ona bir iş bulmuştur. Taner'in bu teklife cevabı ne olacaktır?

Ramazan, kasabada kalmayı seçip memur olarak çalışmaya başlayan Asuman'la evlenmeyi kafasına koymuştur. Bunun için çılgın bir evlilik teklifi hazırlayacaktır. Ramazan amacına ulaşabilecek midir?

Kasaba halkı, kuraklığın etkisiyle zor günler geçirmektedir. Sular sürekli kesilmekte, bütün kasabalı su bulma konusunda zorluk yaşamaktadır. Bu sorunu çözmek için her yolu deneyen Münir Bey'in ve tüm kasabalının tek umudu amcaoğullarıdır. Taner ve amcaoğulları yeniden bir araya gelip bu sorunu çözebilecek midir?"

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

Gönül Dağı canlı izlemek için yukarıdaki link üzerinden erişim sağlayabilirsiniz, dizi biter bitmez son bölüm izle seçeneği haberimizde yer alacaktır.

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Gönül Dağı yeni bölüm izle! TRT1 ile Gönül Dağı son bölüm tamamı izle
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