Sergen Yalçın için sarf ettiği, “Beşiktaş’ın teknik direktörü, kulübede hakemlere büyük baskı oluşturuyor“ sözüne Jaap Uilenberg açıklama getirdi: Ben kimseyi hedef göstermedim, asla böyle bir amacım yok
MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg'in SABAH Spor'a verdiği röportaj gündeme otururken, Beşiktaş'ın tepkileri üzerine Uilenberg, kendini savundu. Hollandalı futbol adamı, "Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yapmış olduğu 'Dördüncühakem bana el kol hareketiyapma dedi' söylemi ile ilgili verdiğim cevabın maksadının dışında algılanmış olmasını derin bir üzüntü ile takip ettim. Türkiye'de uzun süredir MHK Eğitim Danışmanlığı görevini yürütüyorum ve kamuoyunun da bildiği üzere hiçbir dönemde bir kulübüya da teknik direktörü 'hedef gösterme'gibi bir yaklaşımım asla olmamıştır veolamaz… " dedi ve şöyle devam etti: "Türkiye'de teknik adamların hakemlerin üzerinde baskı oluşturduğunu ve her seminerde bu konunun üzerinde çalışmalar yaptığımızı ekledim. Aslında teknik adamların hakemlere yardımcı olması gerektiğini hem röportajda hem de TSYD toplantısında vurgulamıştım."