Jerome Boateng’e şok ceza! Eski Beşiktaşlı’dan kardeşine olay sözler...

KEVIN-PRINCE BOATENG: ONUNLA DAHA FAZLA İLGİM YOK

Öte yandan Hertha Berlin'de forma giyen kardeşi Kevin-Prince Boateng de kardeşine tepki göstererek, "Jerome ile uzun zamandan beri mesafeliyim. Alman yasalarına değer veriyorum ve saygı duyuyorum. Kardeşimin yaptıklarıyla özdeşleşmiyorum ve onunla daha fazla ilgim yok." ifadelerini kullandı.