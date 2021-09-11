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Giriş Tarihi: 11.9.2021 09:38

KPSS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 KPSS A Grubu Öğretmenlik sonuçları için tarih belli mi?

KPSS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 KPSS A Grubu Öğretmenlik sonuçları için tarih belli mi?

KPSS sınav sonuçları için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. ÖSYM, AİS ekranı üzerinden erişime açacağı sonuçlarla ilgili açıklama yapmış ve beklenen o tarihi adaylara duyurmuştu. Hal böyleyken tarihin yaklaşmasıyla beraber "2021 KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere sınava devlete bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmet vermek isteyen binlerce adaylar katılım sağlamıştı. Peki, ÖSYM ile 2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

KPSS sınav sonuçları için geri sayım başladı. Ağustos ayında düzenlenen sınavlara milyonlarca aday katılım sağlamış şimdilerde ise sonuçlarla ilgili bekleyiş başlamıştı. "2021 KPSS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularını gündeme taşıdı. ÖSYM yaptığı açıklamada sonuçların Eylül ayında belirlenen tarihte erişime açılacağı bilgisini vermişti. Buna göre; KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınav sonuç tarihi ve detaylar…

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2021 sonuçları, 16 Eylül 2021 tarihinde ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden duyurulacak.

KPSS SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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KPSS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 KPSS A Grubu Öğretmenlik sonuçları için tarih belli mi?
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