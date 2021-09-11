KPSS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 KPSS A Grubu Öğretmenlik sonuçları için tarih belli mi?

KPSS sınav sonuçları için geri sayım başladı. Ağustos ayında düzenlenen sınavlara milyonlarca aday katılım sağlamış şimdilerde ise sonuçlarla ilgili bekleyiş başlamıştı. "2021 KPSS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularını gündeme taşıdı. ÖSYM yaptığı açıklamada sonuçların Eylül ayında belirlenen tarihte erişime açılacağı bilgisini vermişti. Buna göre; KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınav sonuç tarihi ve detaylar…