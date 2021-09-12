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Giriş Tarihi: 12.9.2021 23:22 Son Güncelleme: 12.9.2021 23:31

Abdullah Avcı'dan Galatasaray maçı sözleri! "Trabzonspor hiçbir zaman vazgeçmez"

Abdullah Avcı’dan Galatasaray maçı sözleri! Trabzonspor hiçbir zaman vazgeçmez

Süper Lig'in 4. haftasında derbide Trabzonspor, sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Trabzonspor hiçbir zaman vazgeçmez. Seyircimiz bize çok destek oldu. Oyunlar zaman zaman böyle olacak." dedi.

Süper Lig'in 4. haftasında derbide Trabzonspor, sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından beIN SPORTS'a konuşan Abdullah Avcı, "Gel-gitlerin çok olduğu bir maç oldu. Geçen seneden beri 1 golle şampiyonluğu kaybetmiş, genç oyunculardan kurulu geçiş takımı oldular. Ama biz bununla beraber bireysel çok büyük hatalar yaptık. İkinci yarıda büyük takım refleksi gösterdik. Trabzonspor hiçbir zaman vazgeçmez. Seyircimiz bize çok destek oldu. Oyunlar zaman zaman böyle olacak. Skordan memnun değilim, kazanacak fırsatları yakaladık. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Trondsen sakatlandı." diye konuştu.

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Abdullah Avcı'dan Galatasaray maçı sözleri! "Trabzonspor hiçbir zaman vazgeçmez"
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