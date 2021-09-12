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Giriş Tarihi: 12.9.2021 07:12 Son Güncelleme: 12.9.2021 14:39

ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman ve saat kaçta? 2021 ATA AÖF yaz okulu sınavı online mı olacak?

ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman ve saat kaçta? 2021 ATA AÖF yaz okulu sınavı online mı olacak?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri yaz okulu sınavı için geri sayım başladı. Üniversite eğitimlerini açıktan tamamlamak isteyen öğrenciler sınav giriş belgesi erişimini sağlamıştı. Her ders için sınav süresi 30 dakika olup ders başarı notu tek sınav üzerinden hesaplanacaktır. Sınav gününü, saatini ve online olup olmayacağını merak edenler araştırmalarına hız kazandırdı. Peki ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, saat kaçta? 2021 ATA AÖF yaz okulu sınavı online mı? İşte son bilgiler

Bu hafta sonu uygulanacak olan ATA AÖF yaz okulu sınavı için heyecan dorukta! Sınava girecek adaylar ve yakınları "ATA AÖF saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek?" diye araştırıyor. Sınava girerken adayların ATAUNİ OBS üzerinden alacağı sınav giriş belgesinin yanında olması önem arz edecek. Peki ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, saat kaçta? 2021 ATA AÖF yaz okulu sınavı online mı?

ATA AÖF YAZ OKULU SINAVI SAAT KAÇTA?

ATA AÖF sınavının ne zaman başlayıp biteceği hem sınava girecek adaylar hem de yakınları tarafından merak ediliyor. ATA AÖF yaz okulu sınavı takvime göre sınav 12 Eylül 2021 Pazar günü saat 09:30'da 81 ilde yüz yüze gerçekleşecek.

ATA AÖF YAZ OKULU SINAVI ONLİNE MI OLACAK?

ATA AÖF yaz okulu sınavı online olacak.

SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

Atatürk Üniversitesi tarafından AÖF yaz okulu sınavı sınavı tek oturumda tamamlanacak ve her ders için süre 30 dakika olacak.

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ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman ve saat kaçta? 2021 ATA AÖF yaz okulu sınavı online mı olacak?
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