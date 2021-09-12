ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman ve saat kaçta? 2021 ATA AÖF yaz okulu sınavı online mı olacak?

Bu hafta sonu uygulanacak olan ATA AÖF yaz okulu sınavı için heyecan dorukta! Sınava girecek adaylar ve yakınları "ATA AÖF saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek?" diye araştırıyor. Sınava girerken adayların ATAUNİ OBS üzerinden alacağı sınav giriş belgesinin yanında olması önem arz edecek. Peki ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, saat kaçta? 2021 ATA AÖF yaz okulu sınavı online mı?
ATA AÖF sınavının ne zaman başlayıp biteceği hem sınava girecek adaylar hem de yakınları tarafından merak ediliyor. ATA AÖF yaz okulu sınavı takvime göre sınav 12 Eylül 2021 Pazar günü saat 09:30'da 81 ilde yüz yüze gerçekleşecek.
ATA AÖF yaz okulu sınavı online olacak.
Atatürk Üniversitesi tarafından AÖF yaz okulu sınavı sınavı tek oturumda tamamlanacak ve her ders için süre 30 dakika olacak.