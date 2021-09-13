İki kötü bir iyi!

Dortmund’un yanı sıra ligdeki üç müsabakayı kaçıracak olan Vida’nın 28 Eylül’deki Ajax maçına yetişmesi de zor gözüküyor. Alex ise 24 Eylül’deki Altay karşılaşmasıyla birlikte sahalara dönecek
Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynayacağı Dortmund sınavı öncesi Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş, üç önemli futbolcusunu sakatlığa kurban verdi. Vida'nın sağ ayak topuğunda problem olduğu ve yaklaşık 3 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Hırvat stoperin 28 Eylül'de Ajax ile deplasmanda oynanacak karşılaşmaya yetiştirilmeye çalışıldığı ancak forma giyme ihtimalinin düşük olduğu ifade edildi. Milli aradasağ arka uyluğundan problemyaşayan ve YeniMalatyaspor maçındaoynamak isteyinceSergen Yalçın tarafındansahaya sürülenAlex Teixeira'nın da eskisakatlığının nüksettiği vetedavi sürecinin iki haftakadar süreceği öğrenildi. Ayağına aldığı darbe sonucu maça devam edemeyen N'Koudou'nun ise sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Fransız yıldız, teknik heyetin görev vermesi halinde takımdaki yerini alabilecek.