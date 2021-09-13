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Giriş Tarihi: 13.9.2021 07:35 Son Güncelleme: 13.9.2021 07:35

KPSS sonuçları erken tarihte açıklanır mı? ÖSYM AİS ile 2021 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS sonuçları erken tarihte açıklanır mı? ÖSYM AİS ile 2021 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirtilen tarihlerde uygulanan Kamu Personel Seçme Sınavı tüm oturumları tamamlandı. Oturumların tamamlanması ile birlikte gözler KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Ağustos ayında gerçekleştirilen Lisans A grubu ile Öğretmenlik Sınavı’nın sonuçları Eylül ayında açıklanacak. KPSS sınav sonuçları ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişime açılacak. Gözler KPSS sonuçlarına çevrildi!

Eylül ayının ikinci haftasına girilmesi ile birlikte KPSS sınav sonuçları için de geri sayım başladı. ÖSYM AİS ekranı üzerinden adayların erişimine açılacak olan KPSS sonuçları beklenirken bilindiği üzere tüm oturumlar Ağustos ayında tamamlanmıştı. Devlet dairelerinde bazı kadro ve pozisyonlar için tercih yapacak olan adaylar KPSS sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. İşte Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçları hakkında son bilgiler.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Takvime göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav sonuçları 16.09.2021 tarihinde ilan edilecek.

KPSS SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.


Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.

KPSS HAKKINDA

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

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KPSS sonuçları erken tarihte açıklanır mı? ÖSYM AİS ile 2021 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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