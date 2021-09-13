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Giriş Tarihi: 13.9.2021 16:21 Son Güncelleme: 13.9.2021 16:35

Paul Pogba ayrılık kararından vazgeçiyor! Ronaldo transferi sonrası...

Paul Pogba ayrılık kararından vazgeçiyor! Ronaldo transferi sonrası...

Manchester United'da sözleşmesinin son yılına giren ve takımdan ayrılmak istediği konuşulan Paul Pogba, kararından vazgeçiyor. Fransız yıldız, Cristiano Ronaldo transferi sonrası takımda kalmaya sıcak bakıyor.

Manchester United'da sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Paul Pogba, bu kararından dönmek üzere. Fransız yıldız, Cristiano Ronaldo transferi sonrası yeni sözleşme için Manchester United ile görüşmelere başlayacak.

Mirror'ın haberine göre Pogba, Ronaldo'nun gelişinin ardından takımın güçlendiğini ve Premier Lig'in diğer devleriyle rekabet edecek seviyeye geldiği düşüncesinde.

28 yaşındaki Fransız orta sahanın Manchester United ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Son 6 sezondur Kırmızı Şeytanlar'ın formasını giyen Pogba, 210 maçta 38 gol ve 49 asist kaydetti.

RONALDO'DAN MÜTHİŞ BAŞLANIÇ!

Cristiano Ronaldo, ikinci Manchester United kariyerine rüya gibi bir başlangıç yaptı. Portekizli yıldız, Newcastle Unied'ı 4-1 yendikleri maçta 2 gol kaydederek maçın yıldızı oldu.

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Paul Pogba ayrılık kararından vazgeçiyor! Ronaldo transferi sonrası...
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