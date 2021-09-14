iPhone 13 Türkiye satış fiyatının sızdırıldığı yönündeki iddialarla beraber Apple tutkunları gözünü bu fiyat listesine çevirdi. Apple'ın yeni serisi dünya çapında merakla beklenirken bazı kaynaklarda yer alan bilgiye göre serinin başlangıç fiyatı son ürünlere göre biraz daha fazla olacak. Öte yandan "iPhone 13 ne zaman çıkacak, Türkiye satış fiyatı belli mi, tanıtım lansmanı ne zaman?" soruları bu noktada yanıt arıyor. İşte iPhone 13 Türkiye satış fiyatı ve tanıtım lansmanı ile ilgili merak edilenler...