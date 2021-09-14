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Giriş Tarihi: 14.9.2021 11:47 Son Güncelleme: 14.9.2021 12:09

Son dakika: Eintracht Frankfurt- Fenerbahçe ve Galatasaray-Lazio maçlarını hakemleri belli oldu!

Son dakika: Eintracht Frankfurt- Fenerbahçe ve Galatasaray-Lazio maçlarını hakemleri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının hakemleri belli oldu. Eintracht Frankfurt- Fenerbahçe maçını İtalyan hakem Maurizio Mariani, Galatasaray-Lazio maçını ise Sloven hakem Matej Jug yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının hakemleri belli oldu. Eintracht Frankfurt- Fenerbahçe maçını İtalyan hakem Maurizio Mariani, Galatasaray-Lazio maçını ise Sloven hakem Matej Jug yönetecek.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında 16 Eylül Perşembe günü 19.45'te başlayacak mücadelede Lazio'yu ağırlayacak. Bu zorlu müsabakada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug düdük çalacak. Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise David Smajc olacak.

Ayrıca VAR koltuğunda Slavko Vincic oturacakken, AVAR'da da Rade Obrenovic yer alacak.

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Son dakika: Eintracht Frankfurt- Fenerbahçe ve Galatasaray-Lazio maçlarını hakemleri belli oldu!
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