iPhone 13 Türkiye satış fiyatı ne kadar, kaç TL, ne zaman satışa çıkacak? İşte Apple’ın yeni serisi iPhone 13 özellikleri, görüntüsü ve fiyatı!

iPhone 13 serisi tanıtım lansmanı sonrası teknoloji tutkunlarının gündemindeki yerini aldı. Uzunca bir süredir beklenen telefonun özellikleri, satış fiyatı gibi birçok detay belli olurken görüntü açısından büyük bir değişime gidilmemesi özellikle kullanıcıların eleştirilerine neden oldu. Öte yandan "iPhone 13 özellikleri ve görüntüsü nasıl, Türkiye satış fiyatı ne kadar, kaç TL, ne zaman satışa çıkacak?" soruları bugün de yanıt arayan konular arasındaydı. Peki, iPhone 13 özellikleri ve görüntüsü nasıl, Türkiye satış fiyatı ne kadar? İşte tüm detaylar...
Apple, yeni iPhone 13 serisinin ve beraberindeki yeni cihazlar 14 Eylül TSİ 20.00'da tanıtıldı.
iPhone 13 Mini'nin Türkiye fiyatı: 10.999 TL, iPhone 13'ün ise 11.999 TL olarak belirlendi.
Son olarak iPhone'ların ön siparişe çıkış tarihinin 24 Eylül olarak açıklandığını belirtelim.
iPhone 13 Pro Max'in 1 TB depolama alanına sahip versiyonunun Türkiye'de yaklaşık 36 bin TL'ye satılacağı iddia edildi. Detaylar bugünkü lansman sonrası belli olacak…
Yaklaşan yeni nesil iPhone modellerinin fiyatlandırması ise şu şekilde:
128 GB iPhone 13: 11.999 TL
256 GB iPhone 13: 12.999 TL
512 GB iPhone 13: 14.999 TL
128 GB iPhone 13 Pro: 15.999 TL
256 GB iPhone 13 Pro: 16.999 TL
512 GB iPhone 13 Pro: 18.999 TL
1 TB iPhone 13 Pro: 20.999 TL fiyat etiketiyle satılacak.
ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?
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