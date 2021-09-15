iPhone 13 Türkiye satış fiyatı ne kadar, kaç TL, ne zaman satışa çıkacak? İşte Apple’ın yeni serisi iPhone 13 özellikleri, görüntüsü ve fiyatı!

iPhone 13 serisi tanıtım lansmanı sonrası teknoloji tutkunlarının gündemindeki yerini aldı. Uzunca bir süredir beklenen telefonun özellikleri, satış fiyatı gibi birçok detay belli olurken görüntü açısından büyük bir değişime gidilmemesi özellikle kullanıcıların eleştirilerine neden oldu. Öte yandan "iPhone 13 özellikleri ve görüntüsü nasıl, Türkiye satış fiyatı ne kadar, kaç TL, ne zaman satışa çıkacak?" soruları bugün de yanıt arayan konular arasındaydı. Peki, iPhone 13 özellikleri ve görüntüsü nasıl, Türkiye satış fiyatı ne kadar? İşte tüm detaylar...