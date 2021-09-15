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Giriş Tarihi: 15.9.2021 21:22 Son Güncelleme: 15.9.2021 21:22

iPhone 13 Türkiye satış fiyatı ne kadar, kaç TL, ne zaman satışa çıkacak? İşte Apple'ın yeni serisi iPhone 13 özellikleri, görüntüsü ve fiyatı!

iPhone 13 Türkiye satış fiyatı ne kadar, kaç TL, ne zaman satışa çıkacak? İşte Apple’ın yeni serisi iPhone 13 özellikleri, görüntüsü ve fiyatı!

Geçtiğimiz gün teknoloji devi Apple tarafından düzenlenen tanıtım lansmanı ile görücüye çıkan iPhone 13 serisi özellikleri, Türkiye satış fiyatı, görüntüsü gibi birçok detayla gündemdeki yerini aldı. Arka kameraların bir önceki versiyonuna göre daha iyi olduğu vurgulanan seri teknoloji tutkunlarının son dönemde gündem maddesi haline geldi. Bu noktada ise “iPhone 13 özellikleri ve görüntüsü nasıl, Türkiye satış fiyatı ne kadar, kaç TL, ne zaman satışa çıkacak?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte iPhone 13 serisi özellikleri ve Türkiye satış fiyatı gibi tüm detaylar...

iPhone 13 serisi tanıtım lansmanı sonrası teknoloji tutkunlarının gündemindeki yerini aldı. Uzunca bir süredir beklenen telefonun özellikleri, satış fiyatı gibi birçok detay belli olurken görüntü açısından büyük bir değişime gidilmemesi özellikle kullanıcıların eleştirilerine neden oldu. Öte yandan "iPhone 13 özellikleri ve görüntüsü nasıl, Türkiye satış fiyatı ne kadar, kaç TL, ne zaman satışa çıkacak?" soruları bugün de yanıt arayan konular arasındaydı. Peki, iPhone 13 özellikleri ve görüntüsü nasıl, Türkiye satış fiyatı ne kadar? İşte tüm detaylar...

IPHONE 13 TANITIMI NE ZAMAN?

Apple, yeni iPhone 13 serisinin ve beraberindeki yeni cihazlar 14 Eylül TSİ 20.00'da tanıtıldı.

iPhone 13 Mini'nin Türkiye fiyatı: 10.999 TL, iPhone 13'ün ise 11.999 TL olarak belirlendi.

Son olarak iPhone'ların ön siparişe çıkış tarihinin 24 Eylül olarak açıklandığını belirtelim.

İPHONE 13 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

iPhone 13 Pro Max'in 1 TB depolama alanına sahip versiyonunun Türkiye'de yaklaşık 36 bin TL'ye satılacağı iddia edildi. Detaylar bugünkü lansman sonrası belli olacak…

Yaklaşan yeni nesil iPhone modellerinin fiyatlandırması ise şu şekilde:


128 GB iPhone 13: 11.999 TL
256 GB iPhone 13: 12.999 TL
512 GB iPhone 13: 14.999 TL

128 GB iPhone 13 Pro: 15.999 TL
256 GB iPhone 13 Pro: 16.999 TL
512 GB iPhone 13 Pro: 18.999 TL


1 TB iPhone 13 Pro: 20.999 TL fiyat etiketiyle satılacak.

ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

  • iPhone 13 ailesi yeni işlemci ile karşımıza çıkacak: A15 Bionic.
  • iPhone 13, 12 megapiksellik geniş açılı bir kameraya sahip olacak.
  • iPhone 13 ile birlikte çentik de küçültüldü ve ekran yüzde 28 daha parlak!
  • iPhone 13 tasarım anlamında küçük değişikliklere sahip. iPhone 13, beş farklı renkte olacak.

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iPhone 13 Türkiye satış fiyatı ne kadar, kaç TL, ne zaman satışa çıkacak? İşte Apple'ın yeni serisi iPhone 13 özellikleri, görüntüsü ve fiyatı!
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