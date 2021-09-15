"Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı, bu hafta içerisinde araştırılıyor. Salgın gündemine ilişkin değerlendirmelerin yapılacağı toplantıda aynı zamanda aşı çalışmaları ve Covid-19 salgını ile ilgili alınan önlemler ve tedbirlerin de istişare edileceği öngörülüyor. Bu kapsamda, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak ve saat kaçta? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? İşte kritik toplantıya yönelik bilgiler.