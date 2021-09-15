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Giriş Tarihi: 15.9.2021 14:08

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak ve saat kaçta? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak ve saat kaçta? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?

Belirli tarihlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın başkanlığında toplanan Bilim Kurulu Toplantısı tarihi araştırılıyor. Koronavirüs salgını ile mücadelede son durum ile aşı çalışmaları hakkında açıklama yapılması beklenirken alınan önlemler ve diğer tüm gelişmeler de toplantıda istişare edilecek. Hal böyle olunca; “Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak ve saat kaçta? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?” sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı tarihi ve saati.

"Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı, bu hafta içerisinde araştırılıyor. Salgın gündemine ilişkin değerlendirmelerin yapılacağı toplantıda aynı zamanda aşı çalışmaları ve Covid-19 salgını ile ilgili alınan önlemler ve tedbirlerin de istişare edileceği öngörülüyor. Bu kapsamda, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak ve saat kaçta? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? İşte kritik toplantıya yönelik bilgiler.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 18:00'de video konferans yöntemiyle toplanacaktır. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 19:30'da YouTube üzerinden canlı açıklama yapacaktır.

Tarih: 15 Eylül 2021, Çarşamba

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Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak ve saat kaçta? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?
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