Masterchef’te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu? 14 Eylül Masterchef düellolu dokunulmazlık oyunu sonrası eleme yarışı!

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

İlk olarak arpa şehriyeli pilav ve domatesli pilav düellosu yapılacak. Bunun için verilen süre 30 dakika. Süre sonunda şefler, bu iki pilavın tadımını yaparak kazanan takımı açıkladı. Buna göre arpa şehriyeli pilav ve domatesli pilavda kazanan takım Mavi takım oldu.

Sonraki düellolar Sergen - Şükrü ve Ateş - Safanur oldu. İki taraftan da ilginç iddialar ortaya atıldı. Şükrü ile Sergen, kazanmaları halinde Mesut Özil imzalı forma için anlaştı. Safanur, Ateş kazanırsa saç rengini pembe yapacağını söyledi. Safanur kazanması halinde ise Ateş saçlarını griye boyayacak. Verilen 30 dakikalık süre sonunda şefler, hazırlanan pilavların tadımını yaptı. Meyhane pilavında kazanan Sergen olunca Mavi takım 3-0 öne geçti. Patlıcanlı pilavda kazanan Safanur oldu ve Kırmızı takım ilk sayısını aldı.



Mantarlı kaşarlı pilavda Dilara ve Hamza, ciğerli iç pilavda ise Mert ve Mustafa karşılaştı. Bu tur için yarışmacılara 35 dakika süre verildi. Süre sonunda tadım yapan şefler, iç pilavda kazananın Mavi takım olduğunu açıkladı. Böylece skoru 4-1 yapan Mavi takım, haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazandı.

Kaptanların karşı karşıya geldiği mantarlı kaşarlı pilavı değerlendiren şefler, kazananın Kırmızı takım yani Hamza kazandı. Böylece skor 4-2 oldu.

Düelloyu kazanan mavi takım olurken Kırmızı takımda Burcu gönüllü olarak eleme adayı oldu.