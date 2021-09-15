Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı ne zaman ve hangi gün açıklanacak? TCMB PPK toplantısı ne zaman yapılacak?

TCMB Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı için düzenlenecek olan PPK toplantısı merakla bekleniyor. Geçtiğimiz ay, politika faizinin sabit bırakılmasıyla beraber gözler bu kez Eylül ayı kararına çevrildi. "Merkez Bankası toplantısı ile Eylül faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorusu bu noktada yanıt aramaya başladı. İşte TCMB Merkez Bankası toplantısı ile Eylül faiz kararının belirleneceği o tarih ve detaylar...