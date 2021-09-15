Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman ve hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM 2021 YÖKDİL sınav sonuç tarihi belli oldu!
Giriş Tarihi: 15.9.2021 07:37 Son Güncelleme: 15.9.2021 07:38

YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman ve hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM 2021 YÖKDİL sınav sonuç tarihi belli oldu!

YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman ve hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM 2021 YÖKDİL sınav sonuç tarihi belli oldu!

YÖKDİL sonuçları için adayların bekleyişi devam ediyor. Geçtiğimiz haftalar içerisinde yapılan sınava katılım gösterenler, 2021 YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. YÖKDİL sınav sonucu ile adayların kaç puan aldıkları belli olacak. ÖSYM, 2021 YÖKDİL sonuç tarihi hakkında merak edilen bilgiyi paylaştı. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak ve nerede öğrenilir? Detaylar haberimizde.

Eylül ayının ortalarına doğru gelinirken 2021 YÖKDİL sonuçları da merak konusu oldu. Bir süre önce yapılan sınava katılım gösteren adaylar, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak konusuyla ilgili araştırmalarını yoğunlaştırdı. YÖKDİL sınav sonucu ile adayların istedikleri yabancı dil puanını alıp alamayacakları belli olacak. YÖKDİL sonuçlarının açıklanacağı tarihi ise ÖSYM duyurdu. Peki, 2021 YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? YÖKDİL sonuçları nasıl öğrenilir? İşte son gelişmeler...

2021 YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin takvimine göre, 29 Ağustos tarihinde düzenlenen YÖKDİL/2 sınavı sonuçları 21 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.

YÖKDİL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

YÖKDİL sınav sonuçları, (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

YÖKDİL PUANI NERELERDE KULLANILIR?

- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman, çevirici)

-Yüksek lisans ve doktora öğrencisi olmak için yapılan başvurularda

-Doçentlik sınav başvurusunda

-Yabancı dille eğitim verilen üniversitelerde aranan dil kriterlerinde.

YÖKDİL PUANININ GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADARDIR?

Yüksek lisans ve doktora başvurularında kullanılacak puanın geçerlik süresi 5 yıldır. Öğretim üyeleri ile doçentlik başvurularında YÖKDİL puanının aynen YDS gibi belirli bir zaman sınırlaması bulunmamaktadır.

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YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman ve hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM 2021 YÖKDİL sınav sonuç tarihi belli oldu!
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