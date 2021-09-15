YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman ve hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM 2021 YÖKDİL sınav sonuç tarihi belli oldu!

Eylül ayının ortalarına doğru gelinirken 2021 YÖKDİL sonuçları da merak konusu oldu. Bir süre önce yapılan sınava katılım gösteren adaylar, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak konusuyla ilgili araştırmalarını yoğunlaştırdı. YÖKDİL sınav sonucu ile adayların istedikleri yabancı dil puanını alıp alamayacakları belli olacak. YÖKDİL sonuçlarının açıklanacağı tarihi ise ÖSYM duyurdu. Peki, 2021 YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? YÖKDİL sonuçları nasıl öğrenilir? İşte son gelişmeler...