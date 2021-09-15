YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman ve hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM 2021 YÖKDİL sınav sonuç tarihi belli oldu!

Eylül ayının ortalarına doğru gelinirken 2021 YÖKDİL sonuçları da merak konusu oldu. Bir süre önce yapılan sınava katılım gösteren adaylar, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak konusuyla ilgili araştırmalarını yoğunlaştırdı. YÖKDİL sınav sonucu ile adayların istedikleri yabancı dil puanını alıp alamayacakları belli olacak. YÖKDİL sonuçlarının açıklanacağı tarihi ise ÖSYM duyurdu. Peki, 2021 YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? YÖKDİL sonuçları nasıl öğrenilir? İşte son gelişmeler...
ÖSYM'nin takvimine göre, 29 Ağustos tarihinde düzenlenen YÖKDİL/2 sınavı sonuçları 21 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.
YÖKDİL sınav sonuçları, (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman, çevirici)
-Yüksek lisans ve doktora öğrencisi olmak için yapılan başvurularda
-Doçentlik sınav başvurusunda
-Yabancı dille eğitim verilen üniversitelerde aranan dil kriterlerinde.
Yüksek lisans ve doktora başvurularında kullanılacak puanın geçerlik süresi 5 yıldır. Öğretim üyeleri ile doçentlik başvurularında YÖKDİL puanının aynen YDS gibi belirli bir zaman sınırlaması bulunmamaktadır.