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Giriş Tarihi: 16.9.2021 12:15 Son Güncelleme: 16.9.2021 13:01

A Milli Takımımız, FIFA Dünya Sıralaması'nda 41. sıraya düştü

A Milli Takımımız, FIFA Dünya Sıralaması’nda 41. sıraya düştü

FIFA Dünya Sıralamasını açıkladı. A milli futbol takımımız 2 basamak birden gerileyerek 41. sıraya düştü.

FIFA'nın internet sitesinden güncellenmiş dünya sıralaması açıklandı. 16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu'nda oynadığı 3 maçı da kaybederek elenen ay-yıldızlı ekip, geçen ay 10 basamak düştükten sonra bu ay da Karadağ beraberliği ve Hollanda mağlubiyeti sonrası 2 basamak daha düşerek 1455 puanla 41. sıraya geriledi.

Belçika, klasmanın zirvesinde kalmayı sürdürdü. 2021 Kupa Amerika finalisti Brezilya 2. sıradaki yerini korurken, İngiltere, üçüncü sıraya yükseldi. EURO 2020'ye son 16 turunda veda eden Fransa ise 1 basamak gerileyerek 4. sıraya düştü.

EURO 2020 şampiyonu İtalya 5, 2021 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin de 6. sırada yer aldı. En büyük çıkışı, 6 basamak yükselerek 109'unculukla tarihinin en iyi seviyesine ulaşan Kosova kaydetti. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 21 Ekim'de açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

1- Belçika
2- Brezilya
3- İngiltere
4- Fransa
5- İtalya
6- Arjantin
7- Portekiz
8- İspanya
9- Meksika
10- Danimarka

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A Milli Takımımız, FIFA Dünya Sıralaması'nda 41. sıraya düştü
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