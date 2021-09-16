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Giriş Tarihi: 16.9.2021 07:16 Son Güncelleme: 16.9.2021 07:17

EGM PA ile 2021 Jandarma Bekçi alımı başvuru tarihleri belli mi, ne zaman başlıyor? Jandarma Bekçi alımı başvuruları başladı mı?

EGM PA ile 2021 Jandarma Bekçi alımı başvuru tarihleri belli mi, ne zaman başlıyor? Jandarma Bekçi alımı başvuruları başladı mı?

Milyonlarca adayın gözü bekçi alımı başvuru tarihleri için gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. So olarak Jandarma Genel Komutanlığı tarafıdnan yapılan açıklamada devlet bünyesinde görev almak üzere 10 bin kişilik alımın yapılacağı ifade edilmiş bu noktada ise başvurulara ilişkin tarih ve şartlar merak konusu haline gelmişti. Hal böyleyken "Bekçi alımı ne zaman olacak, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Konuya ilişkin ilan henüz yayımlanmazken detayların kısa zamanda duyurulması bekleniyor. İşte 2021 Jandarma Bekçi alımı başvurularına ilişkin detaylar...

Binlerce aday, Jandarma bekçi alımı başvuru tarihleri, şartları ve alımlara ilişkin diğer tüm detaylara ilişkin araştırmalarını sürdürüyor. Yapılan son açıklamaya göre 10 bin kişilik alımın yapılacağı ifade edilmiş ve bu noktada ise "Bekçi alımı ne zaman olacak, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başlamıştı. Kısa zaman içerisinde konuyla ilgili ilanın yayımlanması bekleniyor. Peki, Bekçi alımı ne zaman olacak? İşte şartları ve tarihleri...

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Eylül ayına girilmesiyle bekçi alımı ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Jandarma bekçi alımı ile ilgili kurumlardan açıklamalar gelince detaylarıyla haberimizde yer alacaktır.

JANDARMA BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni yapılanmaya girmenin getirdiği değişim sürecinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağını açıklanmıştı.

Ancak yeni alımların ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Tarihler belli olduğunda sabah.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

EGM BEKÇİLİK 2021 ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

31 yaşından gün almamış olmak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

2021 BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

2021 yılı Temmuz zammı sonrası en düşük Bekçi maaşı 5.008,221 TL'ye yükseldi. İşte 2021 zamlı Çarşı Ve Mahalle Bekçisi maaş tablosu;

İlkokul mezunu Bekçi maaşı 5.008,221 TL

Lise mezunu Bekçi maaşı 5.186,079 TL

Üniversite mezunu Bekçi maaşı 5.421, 4155 TL

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EGM PA ile 2021 Jandarma Bekçi alımı başvuru tarihleri belli mi, ne zaman başlıyor? Jandarma Bekçi alımı başvuruları başladı mı?
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