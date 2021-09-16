EGM PA ile 2021 Jandarma Bekçi alımı başvuru tarihleri belli mi, ne zaman başlıyor? Jandarma Bekçi alımı başvuruları başladı mı?

Binlerce aday, Jandarma bekçi alımı başvuru tarihleri, şartları ve alımlara ilişkin diğer tüm detaylara ilişkin araştırmalarını sürdürüyor. Yapılan son açıklamaya göre 10 bin kişilik alımın yapılacağı ifade edilmiş ve bu noktada ise "Bekçi alımı ne zaman olacak, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başlamıştı. Kısa zaman içerisinde konuyla ilgili ilanın yayımlanması bekleniyor. Peki, Bekçi alımı ne zaman olacak? İşte şartları ve tarihleri...