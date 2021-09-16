Jürgen Klopp ile Lewandowski yeniden mi buluşuyor? Sürpriz iddia...

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 75 GOL ATTI!
Polonyalı forvet Robert Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'nde 97 maça çıktı ve 75 gol attı. Lewandowski, son olarak Nou Camp deplasmanında Barcelona ağlarına iki gol gönderdi. Bayern Münih, bu maçı 3-0 kazandı.
Bundesliga'da ise 354 maçta 283 gol atan Lewandowski, dünyanın en formda golcüleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.
KLOOP LEWANDOWSKİ'Yİ ÇOK İSTİYOR!
Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a transferi sonrası Liverpool da karşı atak olarak Lewandowski'yi transfer etmeyi düşünüyor.
Bild'in haberine Robert Lewandowski, sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılmak için yönetimden kolaylık rica edecek.
Lewa ile Bayern arasındaki sözleşme Haziran 2023'te sona eriyor.