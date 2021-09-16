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Giriş Tarihi: 16.9.2021 15:20 Son Güncelleme: 16.9.2021 15:28

Jürgen Klopp ile Lewandowski yeniden mi buluşuyor? Sürpriz iddia...

Jürgen Klopp ile Lewandowski yeniden mi buluşuyor? Sürpriz iddia...

Dünyanın en forma forvetlerinden biri olan Robert Lewandowski'nin önümüzdeki yaz Bayern Münih'ten ayrılması bekleniyor. Bu sezonu İbrahima Konate'nin transferiyle kapatan Liverpool, gelecek yaz önemli bir forvet transferi yapacak. Origi'nin takımdan ayrılması beklenirken Kloop'un ilk hedefi Lewandowski!

Borussia Dortmund'ta birlikte birçok başarıya imza atan Robert Lewandowski ve Jurgen Kloop yeniden İngiltere'de buluşabilir! Kloop, Brezilyalı golcü Firmino'nun performansından memnun değil. Belçikalı Origi ile de Ocak ayında yollar ayrılabilir.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 75 GOL ATTI!

Polonyalı forvet Robert Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'nde 97 maça çıktı ve 75 gol attı. Lewandowski, son olarak Nou Camp deplasmanında Barcelona ağlarına iki gol gönderdi. Bayern Münih, bu maçı 3-0 kazandı.

Bundesliga'da ise 354 maçta 283 gol atan Lewandowski, dünyanın en formda golcüleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.

KLOOP LEWANDOWSKİ'Yİ ÇOK İSTİYOR!

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a transferi sonrası Liverpool da karşı atak olarak Lewandowski'yi transfer etmeyi düşünüyor.

Bild'in haberine Robert Lewandowski, sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılmak için yönetimden kolaylık rica edecek.

Lewa ile Bayern arasındaki sözleşme Haziran 2023'te sona eriyor.

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Jürgen Klopp ile Lewandowski yeniden mi buluşuyor? Sürpriz iddia...
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