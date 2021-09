Sercan Yıldırım’dan Fatih Terim itirafı! ’Kararımın arkasında durdum’ diyerek açıkladı

"HAYATIMDA BELLİ BİR PLAN İÇERİSİNDE GİDEMİYORUM"



- Yine Bursa'da mı açmayı düşünüyorsun?

"Evet. Diğer şehirlerden çok isteyen var franchise olarak ama ben kendim bir şeyleri yönetmek istiyorum çünkü diğer türlü bir sorun çıktığında benim adım lekelenmiş oluyor. Bunun kontrolünü yapabilmem için de sürekli olarak şehir değiştiriyor olmam gerekiyor ve bu da beni çok yorar o yüzden ben önce Bursa'da büyümeyi tercih ettim"



- Umarım çok iyi olur ilerleyen dönemde her şey senin için. Az önce evlilik tarihini öne çektiğinden bahsetmiştin, tarih belli mi? Ne zaman evlilik?

"Survivor All Star'a gideceğim için ona göre plan yapmak durumunda kaldım ve Survivor'dan sonra düğünü yaparız diye düşünmüştük. Nişan zaten Ekim ayında olacaktı, o değişmedi ama düğün büyük ihtimalle Aralık ayı gibi olacak. Hatta Pazar günü de isteme var yani Survivor'a gittiğim de evlenmiş bir Sercan olacağım!"



- Hazır Survivor konusu açılmışken sormak isterim: Yarışmaya gittiğin zaman Sercan'ın yapmayacağı hatalar neler olacaktır?

"Açıkçası ben Survivor'a ilk gidişimde hiçbir hazırlık yapmadım çünkü gidiş tarihim bir hafta öncesinde belli oldu. O dönem aktif futbol hayatım devam ediyordu Fatih Karagümrük'te ve ani verilmiş bir karar oldu benim için. Bir ayrılma söz konusuydu, takımla anlaşamama, başka takım bulamama gibi bir sürü sorun yaşadım aslında o süreçte. İstediğim yerler olmuyordu, para konusunda anlaşamıyordum gibi etkenler oldu. Eser Yenenler benim çok iyi arkadaşımdır ve onunla bir telefon konuşmam olmuştu bu konuları konuşurken. Sonrasında Survivor konusu açıldı, bana bir hafta sonra yarışmaya gidileceğini söyledi ve "Dur sen kapat şimdi telefonu" dedikten bir saat sonra beni İrem Kanan aradı Acun Medya'dan. Gece geç saatte bir toplantı gerçekleştirdik, Acun Ilıcalı da çok heyecanlanmıştı ve bu şekilde çok spontane gelişti. Ben hayatımda belli bir plan içerisinde gidemiyorum çünkü her şey akışında oluyor. Ben bu hayatta her şeyi kabul ediyorum ve ne hatalar olmuşsa iyi ki olmuş, olmamışsa da iyi ki olmamış diyorum. Yine bu niyetle gittiğim için her şey akışında diyorum. Umarım sakatlıksız bir sezon olur çünkü en çok korktuğum şeylerden biri o."