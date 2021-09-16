Sercan Yıldırım’dan Fatih Terim itirafı! ’Kararımın arkasında durdum’ diyerek açıkladı





"DIŞARIDAN BENİ ANTİPATİK BULUYORLAR"

- Sakatlıkların dışında seni futbolu bırakma eşiğine getiren başka faktörler oldu mu?

"Bursaspor'da çok büyük problem yaşadım. Paul Le Guen zamanı çapraz bağlrımdan sakatlık yaşadım, başkanımız da Ali Ay'dı. Bir senem boşa gitti o dönem ve oynayamadım sakatlığımdan dolayı. Oynayamadığım dönemde sağ olsun başkan Ali Ay çok yardımcı olmadı. Hem bana para problemi yarattı, bir sene paramı yatırmadı hem de sonrasında beni kampa götürmedi ve takım bulmamı istedi. Bu yüzden de boşta kaldım. Aslında sakatlıkla bağlantılı dediğim gibi. Bir sene oynamamış bir futbolcu nasıl transfer yapabilir? Bunu kendi içimde de düşündüm ve ben başka takım olsam ben de oynamamış bir futbolcuyu almak istemem. Ben bütün bu sorunları doğduğum, yetiştiğim yer olan Bursaspor'da yaşadım ve boşta kaldığım o dönemde daha savruk bir yaşama gittim. Sonra toparlamaya çalıştım, bunun için de bir emek lazımdı ve bu beni çok yordu çünkü ekstra bir efor harcadım. Tam toparladım derken maç öncesi sakatlıklarım oluyordu yani bütün bunlar sinir bozukluğuna da sebep oldu. Tabii bu psikolojiyi insanlar anlamayabilir çünkü yaşamak gerekiyor. Ben bunu yaşadığım için de futbolu bırakma kararını aslında bir anda vermedim, hayat beni akışında buraya getirdi."



- Sana genel olarak yapılan eleştirilerden en çok hoşuna gitmeyen, en sinir olduğun eleştiriler neler oluyor?

"Bunu Survivor'da da yaşadım ben, antipatiksin diyorlar! Dışarıdan öyle bir sezi olabiliyor ama insanı tanımak lazım. Önyargı bence çok kötü bir şey. Bu anlamda ter köşe yapmakta benim tatmin duygumu yükseltiyor çünkü ilişkimde de öyle oldu ve hep 'sen böyle biri değilmişsin' dendi, bu da bana çok iyi hissettirdi. Bu yüzden de bu eleştiriyi kabul etmiyorum!"

- Sence sana 'neden antipatiksin' diyorlar peki?

"Gerçekleri çok yüzüne vurduğum zaman, rekabet içinde olduğum zaman geri durmam ve atak olurum o yüzden bu olaylar buna sebebiyet vermiş olabilir ama bunu içime der ettim gerçekten."