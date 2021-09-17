Son dakika haberi... Büyük bir merakla beklenen 2021-2022 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı son dakika açıklaması ile yurt başvuru sonuçlarının erişime açıldığı bildirdi. Bilindiği gibi, yurt başvuru işlemleri 12 Eylül'e kadar e-Devlet üzerinden alınmıştı. Yeni kayıt öğrencileri ile beraber ara sınıf öğrencileri, KYK yurt sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyordu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 2021-2022 KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Bu son dakika gelişmesinin ardından KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı üzerindeki yoğunluk artış gösterdi.
İşte, KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı;
Gelen son dakika haberine göre; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
2021-2022 KYK yurt başvurusu sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor.
KYK yurtları için başvurular 12 Eylül tarihine kadar e-Devlet üzerinden alındı. Üniversite öğrencileri T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı altındaki "Yurt Başvurusu" ekranlarından gerekli bilgileri girerek başvurularını yaptı.
10 Eylül Cuma gününden sonra kayıt yaptıracak ek kontenjan, yatay-dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü, yurtiçi, yurtdışı değişim programı öğrencileri ve kendi imkanları ile eğitim görmek için gelen uluslararası öğrencilere ait yurt başvuruları ise ilerleyen tarihlerde alınacak.