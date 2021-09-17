Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri KYK yurt sonuçları açıklandı! 2021-2022 KYK yurt başvuru sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?
Giriş Tarihi: 17.9.2021 09:08 Son Güncelleme: 17.9.2021 09:08

KYK yurt sonuçları açıklandı! 2021-2022 KYK yurt başvuru sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

KYK yurt sonuçları açıklandı! 2021-2022 KYK yurt başvuru sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

Son dakika haberleri... Günlerdir yanıtı araştırılan 2021-2022 KYK yurt sonuçları açıklandı mı sorusu cevap buldu. Öğrenciler, bir süredir KYK yurt başvuru sonuçları için bekliyordu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, yurt başvuru sonuçları açıklandı. Bilindiği gibi, başvurular 12 Eylül'e kadar e-Devlet üzerinden alınmıştı. Peki, 2021-2022 KYK yurt sonuçları nasıl öğrenilir, nereden bakılır? İşte, KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı

Son dakika haberi... Büyük bir merakla beklenen 2021-2022 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı son dakika açıklaması ile yurt başvuru sonuçlarının erişime açıldığı bildirdi. Bilindiği gibi, yurt başvuru işlemleri 12 Eylül'e kadar e-Devlet üzerinden alınmıştı. Yeni kayıt öğrencileri ile beraber ara sınıf öğrencileri, KYK yurt sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyordu.

2021-2022 KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 2021-2022 KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Bu son dakika gelişmesinin ardından KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı üzerindeki yoğunluk artış gösterdi.

İşte, KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı;

KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Gelen son dakika haberine göre; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

KYK YURT SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

2021-2022 KYK yurt başvurusu sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor.

E DEVLET GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YURT BAŞVURULARI TAMAMLANDI

KYK yurtları için başvurular 12 Eylül tarihine kadar e-Devlet üzerinden alındı. Üniversite öğrencileri T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı altındaki "Yurt Başvurusu" ekranlarından gerekli bilgileri girerek başvurularını yaptı.

10 Eylül Cuma gününden sonra kayıt yaptıracak ek kontenjan, yatay-dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü, yurtiçi, yurtdışı değişim programı öğrencileri ve kendi imkanları ile eğitim görmek için gelen uluslararası öğrencilere ait yurt başvuruları ise ilerleyen tarihlerde alınacak.

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KYK yurt sonuçları açıklandı! 2021-2022 KYK yurt başvuru sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?
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