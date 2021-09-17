Manchester United'ın yeni transferi Cristiano Ronaldo, Premier Lig'de ilk maçında 2 gol atarak rüya gibi bir başlangıç yapmıştı. Ronaldo geçtiğimiz günlerde Manchester'daki evinden taşınmıştı.
RONALDO'NUN KOYUNLARLA BAŞI DERTTE
Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo'nun koyunlarla başı dertte. The Sun'ın haberine göre; Portekizli süper star, 23 dönümlük arazi üzerine inşa edilen 6 milyon Pound'luk malikanesinden etraftaki koyunlar gürültü yaptığı ve ailesini güvende hissetmediği gerekçesiyle taşındı.
Ronaldo'nun Cheshire'daki yeni evinde ise havuz, sinema odası ve 17 milyon Sterlin'lik arabaları için dört araçlık bir garaj bulunuyor.
Patrice Evra'dan Ronaldo'ya koyunlu video göndermesi
PATRİCK EVRA'DAN RONALDO'YA KOYUNLU GÖNDERME!
Manchester United'ın eski oyuncusu Patrice Evra, koyun seslerinden kaçan Ronaldo'ya koyun videolu bir gönderme yaptı. Evra, bir tekneye doldurduğu koyunları göstererek Ronaldo'ya gönderme yaparak dalga geçti. Evra'dan tarafından paylaşılan video büyük ilgi gördü.