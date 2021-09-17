Patrice Evra'dan Ronaldo'ya koyunlu video göndermesi
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Manchester United'a yeniden katılan Cristiano Ronaldo, yeni evine taşınmış fakat daha sonra koyun seslerinden rahatsız olmuş ve evini başka yere taşımıştı. Eski Manchester United oyuncusu Patrice Evra, Ronaldo'ya koyun videolu bir gönderme yaparak dalga geçti.