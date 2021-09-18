Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Açıköğretim Fakültesi 2021 ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 18.9.2021 07:25 Son Güncelleme: 18.9.2021 07:25

ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Açıköğretim Fakültesi 2021 ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı!

ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Açıköğretim Fakültesi 2021 ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı!

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavının tamamlanmasının ardından ATA AÖF sınav sonuçları gündeme geliyor. Adaylar 15 Eylül Çarşamba günü belirtilen saat dilimine kadar soru itirazında da bulundu. Şimdi ise sıra sınav sonuçları açıklanma tarihine çevrildi. Değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçların erişime açılması beklenirken sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklendi. Peki ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 ATA AÖF sınav sonuçları sorgula ekranı ve tüm bilgiler…

ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulaması son günlerde epey arttı. Üniversite eğitimlerine açıktan devam etmek isteyen öğrenciler başarısız olduğu derslerden sınavlarını oldu. ATA AÖF yaz okulu sınavının tamamlanmasının ardından sınava katılan adaylar ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 ATA AÖF sınav sonuçları sorgula ekranı

ATA AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde bilgi yer alacaktır.

ATA AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 9 Eylül'de yapılan sınavın sonuçları 14 Eylül'de erişime açılmıştı.

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir. Ders başarı notu tek sınav üzerinden hesaplanacaktır.

ATA AÖF YAZ OKULU SINAV SORULARI YAYINDA

Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan Çarşamba günü (15 Eylül 2021) saat 13:00'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz.

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ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Açıköğretim Fakültesi 2021 ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı!
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