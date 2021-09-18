Galibiyeti olmayan 2 takım karşı karşıya! Adana Demirspor’un konuğu Çaykur Rizespor

Son dakika... Süper Lig'in 5. haftasında kritik bir mücadele oynanıyor. Ligin ilk 4 haftalık döneminde galibiyet alamayan Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşıyor.
Zorlu müsabaka, Yeni Adana Stadı'nda oynanıyor ve saat 19:00'da başladı. Mücadeleyi deneyimli hakem Cüneyt Çakır yönetiyor.
Son maçında sahasında Atakaş Hatayspor'a 2-0 yenilen Çaykur Rizerspor, ligde 4 maç sonunda henüz galibiyet elde edemezken 1 puanla 18. sırada yer alıyor. Rize temsilcisinde sakatlığı bulunan Ronaldo Mendes, Dabo ve Cemali Sertel kadroda yer alamıyor.
Yeni teknik direktörü Vincenzo Montella yönetiminde çıktığı ilk maçta Fatih Karagümrük'e 4-0 yenilen Adana Demirspor'un ligde 2 puanı bulunuyor.
İLK 11'LER...
Adana Demirspor: Ferhat, Rassoul, Simon, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Vargas, Bjarnason, Ezeh, Balotelli.
Çaykur Rizespor: Gökhan, Baiano, Selim, Holmen, Alberk, Djokovic, Sabo, Boyd, Boldrin, Bolasie, Pohjanpalo.
ADANA DEMİRSPOR 2-1 ÇAYKUR RİZESPOR
33' Balotelli (Penaltı)
39' Matias Vargas
53' Boldrin
Mario Balotelli, Süper Lig kariyerinin ilk golünü Çaykur Rizespor karşısında kaydetti.
Karşılaşmanın 39. dakikasında Vargas sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.
Müsakabanın ilk yarısı 2-0 sona erdi.