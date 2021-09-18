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Giriş Tarihi: 18.9.2021 19:00 Son Güncelleme: 18.9.2021 20:14

Galibiyeti olmayan 2 takım karşı karşıya! Adana Demirspor'un konuğu Çaykur Rizespor

Galibiyeti olmayan 2 takım karşı karşıya! Adana Demirspor’un konuğu Çaykur Rizespor

Son dakika... Süper Lig'in 5. haftasında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Ligin geride kalan 4 haftasında iki takım da henüz galibiyetle tanışamadı. Adana Demirspor 2, Çaykur Rizespor ise 1 puanda. Adana Demirspor - Çaykur Rizespor müsabakasının canlı anlatımını Sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Son dakika... Süper Lig'in 5. haftasında kritik bir mücadele oynanıyor. Ligin ilk 4 haftalık döneminde galibiyet alamayan Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşıyor.

Zorlu müsabaka, Yeni Adana Stadı'nda oynanıyor ve saat 19:00'da başladı. Mücadeleyi deneyimli hakem Cüneyt Çakır yönetiyor.

Son maçında sahasında Atakaş Hatayspor'a 2-0 yenilen Çaykur Rizerspor, ligde 4 maç sonunda henüz galibiyet elde edemezken 1 puanla 18. sırada yer alıyor. Rize temsilcisinde sakatlığı bulunan Ronaldo Mendes, Dabo ve Cemali Sertel kadroda yer alamıyor.

Yeni teknik direktörü Vincenzo Montella yönetiminde çıktığı ilk maçta Fatih Karagümrük'e 4-0 yenilen Adana Demirspor'un ligde 2 puanı bulunuyor.

İLK 11'LER...

Adana Demirspor: Ferhat, Rassoul, Simon, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Vargas, Bjarnason, Ezeh, Balotelli.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Baiano, Selim, Holmen, Alberk, Djokovic, Sabo, Boyd, Boldrin, Bolasie, Pohjanpalo.

CANLI ANLATIM...

ADANA DEMİRSPOR 2-1 ÇAYKUR RİZESPOR

33' Balotelli (Penaltı)
39' Matias Vargas
53' Boldrin

Mario Balotelli, Süper Lig kariyerinin ilk golünü Çaykur Rizespor karşısında kaydetti.

Karşılaşmanın 39. dakikasında Vargas sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.

Müsakabanın ilk yarısı 2-0 sona erdi.

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Galibiyeti olmayan 2 takım karşı karşıya! Adana Demirspor'un konuğu Çaykur Rizespor
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