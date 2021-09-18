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Giriş Tarihi: 18.9.2021 15:17 Son Güncelleme: 18.9.2021 15:18

KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2021-2022 KYK burs kredi başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2021-2022 KYK burs kredi başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü KYK burs başvurusu için anbean geri sayım sürüyor. Üniversitelerin açılıp ilk derslere görülmesi ile gözler KYK kredi ve burs başvurusu işlemlerine yöneldi. Şehir dışında okuyan öğrenciler maddi imkanları doğrultusunda kredi ve burs imkanından faydalanabiliyor. Maddi durumu iyi olmayan öğrencilere, geri ödemesiz olarak burs hakkı tanınırken isteğe bağlı olarak öğrenim kredisi de alınabiliyor. Peki KYK burs başvurusu ne zaman, başladı mı? 2021 KYK burs ve kredi başvuruları nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte kredi ve burs başvuruları son durum

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından verilecek olan kredi ve burslar merak ediliyor. Bu noktada KYK burs ve kredi başvuruları için yüz binlerce aday heyecan yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yurt sonuçları açıklanmış gözler kredi ve burs başvuru tarihlerine çevrilmişti. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından verilecek olan kredi ve burs başvuru tarihleri, miktarı ve şartları merak konusu oldu. E devlet üzerinden başvuruların yapılacağı biliniyor. Peki KYK burs başvurusu ne zaman, başladı mı? 2021 KYK burs ve kredi başvuruları nasıl yapılır, şartları nelerdir?

BURS NEDİR?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2021 yılında lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans 1300 TL, doktorada ise 1950 TL olarak açıklanmıştı.

KYK BURS BAŞVURULARI 2021 2022

KYK burs ve kredi başvuru tarihleri henüz belli olmadı. KYK burs başvurularına ilişkin resmi açıklamalar yakından takip edilirken son duruma dair detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR, GEREKLİ OLAN BELGELER NELER?

KYK burs başvurusu henüz başlamadı. KYK burs kredi başvuruları başladığında ilgili işlemler e-Devlet üzerinden alınacaktır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

KYK BURS KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK burs ve kredi başvurularının alınacağı tarih açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından henüz bir tarih bilgisi paylaşılmadı.

Bilindiği üzere, kredi ve burs başvuruları her yıl, tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasının ardından başlıyor.

Bu yıl, KYK burs başvurularının üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ekim ayında yapılması bekleniyor.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

Başvuru işlemleri hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı Kurumsal İletişim Merkezi (444 0 472) ve resmi Twitter destek hesabı KYGM_DESTEK üzerinden 7 gün 24 saat bilgi alınabiliyor.

KİMLER KYK BURS ALABİLİR?

Burstan yararlanacak öğrenciler,

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KİMLER KYK BURSU ALAMAZ?

Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler;

Herhangi bir kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,

burstan yararlanamazlar.

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KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2021-2022 KYK burs kredi başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
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