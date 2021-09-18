Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Rıza Çalımbay'dan Gaziantep maçı yorumu! "Ders çıkarmamız gerekiyor"
Giriş Tarihi: 18.9.2021 16:47

Rıza Çalımbay'dan Gaziantep maçı yorumu! "Ders çıkarmamız gerekiyor"

DHA
Rıza Çalımbay’dan Gaziantep maçı yorumu! Ders çıkarmamız gerekiyor

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldıkları mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu. Çalımbay, "Bu futbolun doğasında var. Maçın başında da sonunda da gol yiyebilirsin. Bu hataları yaptık ama bence oynanan mücadeleye göre şu maçı rahatlıkla bitirebileceğimiz bir maçtı" dedi.

Süper Lig'in 5'inci hafta maçında kendi sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile Gaziantep FK teknik direktörü Erol Bulut maç sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

Enteresan bir maç olduğunu söyleyen Demir Grup Sivasspor Teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Son dakikalara kadar iyi oynadık. Son dakikalar bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Ben ne Yatabare'yi ne de Pedro'yu değiştirmek istemedim. İkisi de çıkmak istediler, ikisi de yoruldular. Mecburen çıkarttık. Giren arkadaşlardan da istediğimiz şekilde verim alamadık. Şansız bir karambolden gol yedik. Aynı Fenerbahçe'den yediğimiz gol gibi oldu. Biraz daha dikkatli olabilseydik, özellikle çıkarken topları kaybetmeseydik, bugün baya top kaybettik. Çıkarken yine kaptırdığımız bir toptan gelen bir orta ile beklemediğimiz son dakikalarda gol yedik.

Böyle maçlardan ders çıkarmak gerekiyor. Lig çok uzun bir maraton, daha bir sürü maçımız var. Arkadaşlarımızın eski formuna ve kapasitesine ulaşması gerekiyor. Ulaşmazsa tabi ki biz mutlaka sorunlar yaşarız. Bugün Yatabare'den başka bir forvetimiz yoktu. Biri cezalı, diğeri de sakat. Böyle bir değiştirme şansımız da olmadı. Ama böyle bir şansızlık yaşadık. Bu futbolun doğasında var. Maçın başında da sonunda da gol yiyebilirsin. Bu hataları yaptık ama bence oynanan mücadeleye göre şu maçı rahatlıkla bitirebileceğimiz bir maçtı" dedi.


EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi | Ünlü profesörden İstanbul depremi açıklaması! İstanbul'da en fazla etkilenecek yerlere işaret etti
GSB kura sonuçları isim listesi açıklandı! 2021 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB işçi alımı kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı!
GSB işçi alımı kura sonuçları isim listesi son dakika açıklandı! İŞKUR ile 2021 GSB işçi alımı kura sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir?
Buralarda çalışanlar para basıyor! Geleceğin meslekleri araştırılıyor: En yüksek maaşlı meslekler bu şirketlerde
Altın fiyatları için 2021 sonu tahmini geldi! Altın ne kadar olacak? İslam Memiş’ten çarpıcı altın yorumu
Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni yıldızına övgü: Bu sene onu konuşuruz
Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim devam edecek mi? 2021 2022 Okullar tekrar kapanır mı? Milli Eğitim Bakanı Özer'den flaş açıklama
Son dakika haberi: Galatasaray'da Lazio sonrası çarpıcı tablo! Belhanda ve Falcao...
Son dakika haberi: 1 milyon esnafı yakından ilgilendiriyor: Yeni yıldan itibaren geçerli olacak
YKS ek tercih kılavuzu 2021: ÖSYM YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak ve başvuru ücreti ne kadar? 140 puan alanlar ne zaman ek tercih yapacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Rıza Çalımbay'dan Gaziantep maçı yorumu! "Ders çıkarmamız gerekiyor"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA