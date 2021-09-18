Giriş Tarihi: 18.9.2021 11:07 Son Güncelleme: 18.9.2021 11:08

Süper Lig'de bugün hangi maçlar var? 18 Eylül Süper Lig günün maçları ve fikstürü

Türkiye Süper Lig’de 5. hafta maçları oynanıyor. Dün akşam oynanan maçlarda Karagümrük Yeni Malatyaspor’u deplasmanda 4-3 mağlup ederken Altay ve Göztepe arasında oynanan İzmir derbisinde gülen taraf Altay oldu. Süper Lig, bugün oynanacak 4 maç ile devam edecek. Lider Beşiktaş, Antalyaspor’un konuğu olacak. Süper Lig’de bugün hangi maçlar var? İşte 18 Eylül 2021 Süper Lig günün maçları ve fikstürü…

Geride kalan 4 haftanın ardından heyecanın arttığı Türkiye Süper Lig'de, bu hafta da kritik maçlar oynanacak. Dün oynanan 2 karşılaşmayla başlayan Süper Lig'de bugün birbirinden heyecanlı geçmesi beklenen 4 maç var. İşte Süper Lig'de haftanın programı ve bugünkü maç fikstürü… SÜPER LİG'DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR? Süper Lig'de 5. hafta, dün oynanan iki maçla başladı. Dünkü maçların skorları şu şekilde: Öznur Kablo Yeni Malatyaspor 3 – 4 Vavacars Fatih Karagümrük Altay 2 – 1 Göztepe İşte haftanın fikstürü: