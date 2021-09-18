Süper Lig’de bugün hangi maçlar var? 18 Eylül Süper Lig günün maçları ve fikstürü

Geride kalan 4 haftanın ardından heyecanın arttığı Türkiye Süper Lig'de, bu hafta da kritik maçlar oynanacak. Dün oynanan 2 karşılaşmayla başlayan Süper Lig'de bugün birbirinden heyecanlı geçmesi beklenen 4 maç var. İşte Süper Lig'de haftanın programı ve bugünkü maç fikstürü…
SÜPER LİG'DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?
Süper Lig'de 5. hafta, dün oynanan iki maçla başladı. Dünkü maçların skorları şu şekilde:
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor 3 – 4 Vavacars Fatih Karagümrük
Altay 2 – 1 Göztepe
İşte haftanın fikstürü:
18 Eylül Cumartesi:
19 Eylül Pazar: