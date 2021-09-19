Son dakika: Manchester United için bomba iddia! Ronaldo’nun yeni hocası o olacak

Son dakika haberi... Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a yenilen Manchester United'da çanlar teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer için çalıyor. İngiliz basını, dünyaca ünlü ismin Cristiano Ronaldo'nun yeni hocası olacağını yazdı. İşte son dakika haberinin detayları...
Cristiano Ronaldo'nun döndüğü ilk maçta Newcastle United'ı 4-1 yenmeyi başaran Manchester United için herkes 'Acaba yeniden eski günlerine dönebilecekler mi?' sorusunu sormaya başlamıştı.
Ancak Kırmızı Şeytanlar, Şampiyonlar Ligi'nde 35. dakikadan itibaren 10 kişi oynadığı maçta 90+5'te yediği golle Young Boys'a 2-1 mağlup olmuştu.
RONALDO'NUN GÖRÜNTÜSÜ OLAY OLMUŞTU
Maçın 72. dakikasında oyundan alınan Cristiano Ronaldo'nun kulübedeki sinirli görüntüsü dikkat çekmişti.
MANCHESTER UNITED, SOLSKJAER YERİNE ANTONIO CONTE'Yİ GETİRECEK
Daily Mail, Talk Sport, Daily Express gibi basın kuruluşlarına göre; Kırmızı Şeytanlar birkaç maç daha kötü sonuçların alınması durumunda Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayıracak.
SIR ALEX FERGUSON DA CONTE'YE HAYRAN
Manchester United, Norveçli teknik adamın yerine ise daha önce Juventus, Chelsea ve Inter'i şampiyonluğa taşıyan İtalyan hoca Antonio Conte'yi göreve getirecek.
Cristiano Ronaldo'nun transferinde başrol oynayan Manchester United'ın efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson'ın da Conte'ye hayran olduğu biliniyor.
"CONTE HARİKA BİR MENAJER"
Ferguson, 2017 yılında verdiği bir röportajda İtalyan teknik adam için şu ifadeleri kullanmıştı:
"O harika bir menajer, enerjisini sahada görüyorsunuz. Takımın menajeri yansıttığına dair doğru bir söz vardır ve onunla yaptıkları da budur.
Chelsea uzun süre ligin zirvesinde kaldı. Arsenal ve Liverpool'a erken kaybettiler ama o zamandan beri ayaktalar."
SON 7 SEZONDA 5 ŞAMPİYONLUK YAŞADI
İngiliz basını Antonio Conte'nin Manchester United için harika bir seçim olacağının altını çizdi.
Conte için 'İnanılmaz bir menajer olduğuna hiç şüphe yok. Mücadele ettiği liglerde son 7 sezonda 5 kez şampiyonluk kazandı.
DI MARZIO: CONTE, MANCHESTER UNITED'IN TEKLİFİNİ KABUL ETMEYE HAZIR
Daha da etkileyici olan şey ise Conte bu takımları devraldığında hiçbiri şampiyonluk favorisi değildi' ifadeleri kullanıldı.
Bu arada ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio da Conte'nin kazanan bir projede yer almak için Tottenham ve Arsenal'ı reddettiğini ve Manchester United'dan gelecek bir teklifi kabul etmeye hazır olduğunu yazdı.