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Giriş Tarihi: 19.9.2021 13:50 Son Güncelleme: 19.9.2021 13:53

Son dakika: Manchester United için bomba iddia! Ronaldo'nun yeni hocası o olacak

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Manchester United için bomba iddia! Ronaldo’nun yeni hocası o olacak

Son dakika haberi... Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a yenilen Manchester United'da çanlar teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer için çalıyor. İngiliz basını, dünyaca ünlü ismin Cristiano Ronaldo'nun yeni hocası olacağını yazdı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi... Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a yenilen Manchester United'da çanlar teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer için çalıyor. İngiliz basını, dünyaca ünlü ismin Cristiano Ronaldo'nun yeni hocası olacağını yazdı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Manchester United için bomba iddia! Ronaldo’nun yeni hocası o olacak

Cristiano Ronaldo'nun döndüğü ilk maçta Newcastle United'ı 4-1 yenmeyi başaran Manchester United için herkes 'Acaba yeniden eski günlerine dönebilecekler mi?' sorusunu sormaya başlamıştı.

Son dakika: Manchester United için bomba iddia! Ronaldo’nun yeni hocası o olacak

Ancak Kırmızı Şeytanlar, Şampiyonlar Ligi'nde 35. dakikadan itibaren 10 kişi oynadığı maçta 90+5'te yediği golle Young Boys'a 2-1 mağlup olmuştu.

Son dakika: Manchester United için bomba iddia! Ronaldo’nun yeni hocası o olacak

RONALDO'NUN GÖRÜNTÜSÜ OLAY OLMUŞTU

Maçın 72. dakikasında oyundan alınan Cristiano Ronaldo'nun kulübedeki sinirli görüntüsü dikkat çekmişti.

Son dakika: Manchester United için bomba iddia! Ronaldo’nun yeni hocası o olacak

İngiliz basını, Manchester United ile ilgili çok konuşulacak bir iddiayı ortaya attı.

Son dakika: Manchester United için bomba iddia! Ronaldo’nun yeni hocası o olacak

MANCHESTER UNITED, SOLSKJAER YERİNE ANTONIO CONTE'Yİ GETİRECEK

Daily Mail, Talk Sport, Daily Express gibi basın kuruluşlarına göre; Kırmızı Şeytanlar birkaç maç daha kötü sonuçların alınması durumunda Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayıracak.

Son dakika: Manchester United için bomba iddia! Ronaldo’nun yeni hocası o olacak

SIR ALEX FERGUSON DA CONTE'YE HAYRAN

Manchester United, Norveçli teknik adamın yerine ise daha önce Juventus, Chelsea ve Inter'i şampiyonluğa taşıyan İtalyan hoca Antonio Conte'yi göreve getirecek.

Son dakika: Manchester United için bomba iddia! Ronaldo’nun yeni hocası o olacak

Cristiano Ronaldo'nun transferinde başrol oynayan Manchester United'ın efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson'ın da Conte'ye hayran olduğu biliniyor.

Son dakika: Manchester United için bomba iddia! Ronaldo’nun yeni hocası o olacak

"CONTE HARİKA BİR MENAJER"

Ferguson, 2017 yılında verdiği bir röportajda İtalyan teknik adam için şu ifadeleri kullanmıştı:

Son dakika: Manchester United için bomba iddia! Ronaldo’nun yeni hocası o olacak

"O harika bir menajer, enerjisini sahada görüyorsunuz. Takımın menajeri yansıttığına dair doğru bir söz vardır ve onunla yaptıkları da budur.

Son dakika: Manchester United için bomba iddia! Ronaldo’nun yeni hocası o olacak

Chelsea uzun süre ligin zirvesinde kaldı. Arsenal ve Liverpool'a erken kaybettiler ama o zamandan beri ayaktalar."

Son dakika: Manchester United için bomba iddia! Ronaldo’nun yeni hocası o olacak

SON 7 SEZONDA 5 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

İngiliz basını Antonio Conte'nin Manchester United için harika bir seçim olacağının altını çizdi.

Son dakika: Manchester United için bomba iddia! Ronaldo’nun yeni hocası o olacak

Conte için 'İnanılmaz bir menajer olduğuna hiç şüphe yok. Mücadele ettiği liglerde son 7 sezonda 5 kez şampiyonluk kazandı.

Son dakika: Manchester United için bomba iddia! Ronaldo’nun yeni hocası o olacak

DI MARZIO: CONTE, MANCHESTER UNITED'IN TEKLİFİNİ KABUL ETMEYE HAZIR

Daha da etkileyici olan şey ise Conte bu takımları devraldığında hiçbiri şampiyonluk favorisi değildi' ifadeleri kullanıldı.

Son dakika: Manchester United için bomba iddia! Ronaldo’nun yeni hocası o olacak

Bu arada ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio da Conte'nin kazanan bir projede yer almak için Tottenham ve Arsenal'ı reddettiğini ve Manchester United'dan gelecek bir teklifi kabul etmeye hazır olduğunu yazdı.

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Son dakika: Manchester United için bomba iddia! Ronaldo'nun yeni hocası o olacak
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