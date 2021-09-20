İlk ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? MEB 2021-2022 takvimi ile Kasım ara tatili başlangıç tarihi nedir, ne zaman başlayacak?

MEB 2021-2022 eğitim öğretim yılında milyonlarca öğrenci okula dönmenin sevincinin yaşarken öte yandan Kasım ara tatili için de araştırmalar hız kazandı. Son iki senedir uygulanmakta olan bu tatillerin tarihleri ise MEB takvimi ile duyurulmuştu. Hal böyleyken "Ara tatil ne zaman başlıyor, ilk ara tatil kaç gün sürecek, tarih belli mi?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşte Kasım ara tatili başlangıç tarihi ve merak edilen tüm detaylar...
15 TATİL NE ZAMAN?
Sömestr tatili, 24 Ocak 2022'de başlayıp 4 Şubat 2022'de tamamlanacak.
ARA TATİL NE ZAMAN?
İlk ara tatil 15-19 Kasım, ikincisi ise 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak.
2021-2022 MEB TAKVİMİ
* 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos Salı günü başlayacak.
* Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek.
* Birinci dönem, 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak, ardından ilk ara tatil 15-19 Kasım arasında verilecek. Daha sonra sömestr tatili 21 Ocak'ta başlayıp, 7 Şubat'ta sona erecek.
* İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak, 11-15 Nisan arasında ikinci ara tatil yapılıp 17 Haziran 2022 Cuma sona eğitim öğretim yılı sona erecek.