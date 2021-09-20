İlk ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? MEB 2021-2022 takvimi ile Kasım ara tatili başlangıç tarihi nedir, ne zaman başlayacak?

MEB 2021-2022 eğitim öğretim yılında milyonlarca öğrenci okula dönmenin sevincinin yaşarken öte yandan Kasım ara tatili için de araştırmalar hız kazandı. Son iki senedir uygulanmakta olan bu tatillerin tarihleri ise MEB takvimi ile duyurulmuştu. Hal böyleyken "Ara tatil ne zaman başlıyor, ilk ara tatil kaç gün sürecek, tarih belli mi?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşte Kasım ara tatili başlangıç tarihi ve merak edilen tüm detaylar...