Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Thomas Strakosha Lazio - Cagliari maçında gözyaşlarını tutamadı!
Giriş Tarihi: 20.9.2021 10:28 Son Güncelleme: 20.9.2021 10:34

Thomas Strakosha Lazio - Cagliari maçında gözyaşlarını tutamadı!

Thomas Strakosha Lazio - Cagliari maçında gözyaşlarını tutamadı!

Perşembe günü oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında Galatasaray ile Lazio karşı karşıya gelmiş ve Galatasaray, Strakosha'nın yediği hatalı gol sonrası maçı 1-0 kazanmıştı. Serie A'da Lazio-Cagliari maçında açılan pankart sonrası Strakosha gözyaşlarını tutamadı. İşte o pankart...

UEFA Avrupa Ligi maçında temsilcimiz Galatasaray zorlu rakibi Lazio ile karşı karşıya gelmiş ve sahadan 1-0 galip ayrılmıştı. Lazio kalecisi Thomas Strakosha yediği hatalı gol sonrası üzüntü yaşamıştı. Strakosha üzerine gelen topu kontrol edemeyerek elinden kaçırmış ve top filelere gitmişti.

TARAFTARLAR DEVREDE

Serie A'da bu hafta Lazio evinde Cagliari'yi konuk etti. Lazio taraftarlarının Thomas Strakosha'ya bir sürprizi vardı. Taraftarlar morali bozuk olan kaleci için destek pankartı açtı.

TARAFTARLAR, 13. YÜZYIL ŞAİRİ DANTE'DEN ALINTI YAPARAK DESTEK ÇIKTI

Taraftarlar, 13. yüzyılın en ünlü şairlerinden olan Dante'nin bir şiirinden alıntı yaparak, "Onları asla umursama, sadece ileriye bak ve yoluna devam et" yazan bir pankart açtı.

STRAKOSHA GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Kaleci Thomas Strakosha, açılan bu pankart sonrası sahada gözyaşlarını tutamadı ve kendisine destek çıkan taraftarlara ellerini kaldırarak onlara teşekkür etti.

Strakosha, 2012 yılında 19 yaş altı oyuncusu olarak katılan Strakosha gözyaşlarını ellerine aldığı havluyla sildi. Strakosha Cagliari maçına yedek kulübesinde başladı ve maç 2-2 sona erdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

MasterChef’te kim elendi, kim gitti? 19 Eylül 2021 MasterChef kim elendi? Herkesi şaşırtan isim, kimse beklemiyordu...
İslam Memiş altın fiyatları için kritik seviyeleri açıkladı ve tarih verdi: ‘Son alım fırsatı olacak’
İhbar tazminatına hak kazanmak için kaç gün çalışmak gerekli?
Son dakika haberi: Antalya’da ustasının boynunu kesmeye çalışan şahıs tutuklandı!
Son dakika: Lionel Messi’den Pochettino’ya olay tepki! Oyundan çıkarken...
Son dakika haberi: Başakşehir yenilgisi sonrası Fenerbahçe için sert tepki! "Herkesin övgüler yağdırdığı Pereira dün gece..."
Bakan Özer'den açıklama: Okullar kapanacak mı, tekrar kapanır mı? 2021-2022 Okullarda yüz yüze eğitim devam edecek mi?
Fahiş fiyatla mücadelede son dakika gelişmesi: Hal yasası geliyor
Son dakika haberi | Yargıtay'dan boşanma davasında giyim tarzı kararı!
Bu şirketlerde çalışanlar para basıyor! Geleceğin meslekleri araştırılıyor: İşte en yüksek maaşlı meslekler
ARKADAŞINA GÖNDER
Thomas Strakosha Lazio - Cagliari maçında gözyaşlarını tutamadı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA