Thomas Strakosha Lazio - Cagliari maçında gözyaşlarını tutamadı!

TARAFTARLAR, 13. YÜZYIL ŞAİRİ DANTE'DEN ALINTI YAPARAK DESTEK ÇIKTI

Taraftarlar, 13. yüzyılın en ünlü şairlerinden olan Dante'nin bir şiirinden alıntı yaparak, "Onları asla umursama, sadece ileriye bak ve yoluna devam et" yazan bir pankart açtı.