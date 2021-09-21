AKS sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması bekleniyor! Adaylık Kaldırma Sınavı 5 Eylül 2021 tarihinde MEB tarafından gerçekleştirilmişti. Sınava giren adaylar sınav sonuçlarını MEB sayfasından Aday öğrenecek. Buna göre 5 Eylül'de yapılan sınavın sonuçları en geç 24 Eylül 2021 Cuma günü erişime açılmış olacak. Peki AKS sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? 2021 Adaylık Kaldırma Sınavı AKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
AKS sınav sonuçları www.meb.gov.tr adresinden açıklanacak. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Sınava ilişkin kılavuz içerisinde yer alan bilgiye göre AKS sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
MEB'in yaptığı açıklamaya göre, AKS sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 iş günü içinde açıklanıyor.
Buna göre, 5 Eylül tarihinde gerçekleştirilen sınavın sonuçlarının en geç 25 Eylül'e kadar açıklanması bekleniyor.
a. Adayın cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.
b. Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.
c. Sınavda yer alan her sorunun puan değeri eşit ağırlığa sahiptir.
ç. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
d. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi halinde; soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecek.
e. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacak.