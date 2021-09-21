Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) sonuçları için heyecan dolu bekleyiş devam ediyor. 5 Eylül'deki sınava katılım gösteren sözleşmeli ve kadrolu öğretmen adayları, MEB'den gelecek olan son dakika duyurusunu bekliyor. Bu noktada, 2021 AKS sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu. AKS sınav sonucunda 100 üzerinden en az 60 puan alan adayların sınavı başarılı sayılacak. Peki, 2021 AKS sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? AKS sonuçları açıklandı mı? İşte, 2021 AKS sonuçları sorgulama ekranı