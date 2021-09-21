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Giriş Tarihi: 21.9.2021 15:27 Son Güncelleme: 21.9.2021 15:27

AKS sonuçları açıklandı mı? MEB ile 2021 AKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

AKS sonuçları açıklandı mı? MEB ile 2021 AKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

AKS sonuçları açıklandı mı? 5 Eylül tarihinde MEB'in düzenlediği sınava katılım adaylar, AKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. AKS sonuçları neticesinde 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alan öğretmen adayları başarılı sayılacak. Peki, 2021 AKS sonuçları ne zaman açıklanacak ve nereden öğrenilir? AKS sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulama yapılır? MEB 2021 AKS sonucu sorgulama ekranı ve diğer detaylar haberimizde

Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) sonuçları için heyecan dolu bekleyiş devam ediyor. 5 Eylül'deki sınava katılım gösteren sözleşmeli ve kadrolu öğretmen adayları, MEB'den gelecek olan son dakika duyurusunu bekliyor. Bu noktada, 2021 AKS sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu. AKS sınav sonucunda 100 üzerinden en az 60 puan alan adayların sınavı başarılı sayılacak. Peki, 2021 AKS sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? AKS sonuçları açıklandı mı? İşte, 2021 AKS sonuçları sorgulama ekranı

ADAYLIK KALDIRMA SINAVI (AKS) SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2021 Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizden öğrenebilirsiniz.

Adaylar sonuçlara ilişkin son dakika açıklamaları için Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurular sayfasını ve resmi sosyal medya hesaplarını takip edebilirler.

AKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in yaptığı açıklamaya göre, AKS sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 iş günü içinde açıklanıyor.

Buna göre, 5 Eylül tarihinde gerçekleştirilen sınavın sonuçlarının en geç 25 Eylül'e kadar açıklanması bekleniyor.

AKS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

AKS sınav sonuçları www.meb.gov.tr adresinden açıklanacak. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

AKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

a. Adayın cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.

b. Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

c. Sınavda yer alan her sorunun puan değeri eşit ağırlığa sahiptir.

ç. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

d. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi halinde; soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecek.

e. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacak.

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AKS sonuçları açıklandı mı? MEB ile 2021 AKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?
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