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Giriş Tarihi: 21.9.2021 07:12 Son Güncelleme: 21.9.2021 07:13

ALES sınav sonuçları için ÖSYM tarih açıkladı! 2021 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

ALES sınav sonuçları için ÖSYM tarih açıkladı! 2021 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

19 Eylül 2021 tarihinde düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın ardından gözler ALES sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. 81 ildeki 90 merkezde düzenlenen sınavda adaylara 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulandı. Peki, 2021 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sınav sonuçları için ÖSYM tarihi duyurdu! İşte ALES/2 sonuç tarihi

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 19 Eylül Pazar günü gerçekleştirildi. Sınav sonrası ise adaylar ALES sonuçları hakkında araştırmalara başlarken ÖSYM, ALES/2 sonuç tarihini açıkladı. Peki; 2021 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ALES sonuçları tarihi 2021.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yapılan değerlendirmelerin ardından 2021 ALES sınav sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranından erişime açılacak. ALES sonuçları aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanacak. Takvime göre ALES/2 sonuçları 14 Ekim tarihinde yayınlanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'ninhttps://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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ALES sınav sonuçları için ÖSYM tarih açıkladı! 2021 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
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